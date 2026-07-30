Hace varios días, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, conocida anteriormente como Twitter, se mencionó que el futbolista venezolano Eduard Bello, que puede jugar como mediocampista interior o extremo, podría dejar el club Atlético Nacional de Medellín.

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Bello podría ir al Cali

En su momento, se dijo que Bello, que no lleva mucho en las arcas verdolagas, podría seguir su carrera en el Deportivo Cali. Sin embargo, con el paso de los días y del transcurrir del mercado de fichajes, el asunto se fue diluyendo.



Todo parecía indicar que Eduard Bello continuaría en el equipo que es dirigido por Lucas González. No obstante, en las últimas horas el negocio se habría reactivado y todo estaría encaminado para que el venezolano vistiera los colores del Deportivo Cali, club entrenado por Rafael Dudamel.

¿Se dará el traspaso?

Este jueves 30 de julio, en el programa Clásico Paisa, se dijo que entre clubes hay charlas. El traspaso todavía no se ha cerrado. Las próximas horas serán más que importantes para conocer si la operación se va a terminar concretando la ida de Bello al Deportivo Cali o no.



Siguiendo con temas relacionados con el mercado de fichajes de Atlético Nacional, el martes 28 de julio en Win Sports, Lucas González habló sobre la posibilidad del arribo de dos jugadores en específico, el defensa central Andrés Reyes y el mediocampista argentino Elías Cabrera.

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Las palabras de Lucas

“Andrés es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia. Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central sobre el que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Es una opción”, dijo.



“Elías es un gran futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros en Central Córdoba. Es un chico al que le entregaron la diez de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional. Esperemos a ver si puede ser una opción”, agregó.