Revelan noble gesto con el camarógrafo afectado en Colombia vs Uzbekistán

Un curioso gesto de deportividad se conoció este jueves, un día después del partido entre Colombia y Uzbekistán por la primera fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026. El protagonista fue el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov.

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Camarógrafo salió lesionado en Colombia vs Uzbekistán

El futbolista había sido noticia durante el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México por una acción ocurrida sobre los 34 minutos del primer tiempo. En ese momento, Khusanov cometió una infracción contra Luis Díaz cuando el extremo colombiano intentaba avanzar por uno de los costados.

La jugada terminó generando preocupación fuera del terreno de juego. Producto del impulso de la acción, el defensor uzbeko se llevó por delante a uno de los camarógrafos ubicados junto a la línea lateral.

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que el trabajador tuviera que recibir atención por parte de los paramédicos presentes en el estadio. Las imágenes rápidamente se hicieron virales durante la transmisión del compromiso.

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De hecho, la acción llamó la atención de aficionados y comentaristas, quienes siguieron con expectativa el estado del camarógrafo tras el golpe recibido. Posteriormente no se conocieron mayores detalles acerca de si pudo retomar sus labores durante el resto del encuentro.

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace positivo. Este jueves se supo que Abdukodir Khusanov decidió hacerle llegar una camiseta suya al camarógrafo afectado como muestra de disculpas por lo sucedido.

El defensor uzbeko tuvo el gesto pese a que la acción fue completamente accidental y se produjo en medio de una jugada propia de la intensidad que suele caracterizar a los partidos de una Copa del Mundo.

Así, más allá de la rivalidad deportiva que se vivió durante el compromiso entre Colombia y Uzbekistán, el detalle de Khusanov fue destacado por muchos aficionados como una muestra de respeto y caballerosidad hacia uno de los trabajadores que hacen posible la cobertura del torneo.

Cabe recordar que Colombia terminó imponiéndose 3-1 en ese compromiso, resultado que le permitió asumir el liderato del grupo K tras la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.