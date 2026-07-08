Deportivo Independiente Medellín va por todo y anuncia otro fichaje para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El conjunto paisa quiere armar un buen plantel.

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El arribo del extremo

El ‘poderoso de la montaña’ confirmó la llegada del extremo Juan José Córdoba, quien tiene pasado en el Deportivo Cali y que viene de jugar el fútbol profesional del territorio croata.



“La Familia Roja le da la bienvenida a Juan José Córdoba como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. El extremo antioqueño de 22 años, nacido en Medellín y criado en Robledo, regresa al fútbol colombiano para vestir la camiseta del Poderoso. Tras convertirse en una de las grandes figuras del Deportivo Cali, dio el salto al fútbol europeo para integrar las filas del Dinamo Zagreb, fortaleciendo su crecimiento y experiencia internacional”, informó el club.

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¿Cómo le irá a Juan José en el DIM?

“Juan José llega al Deportivo Independiente Medellín en condición de préstamo por un año, con opción de compra, y desde hoy se suma al plantel profesional para afrontar los retos deportivos de la temporada. Con su velocidad, desequilibrio y talento, inicia una nueva etapa en su carrera defendiendo los colores del Equipo del Pueblo”, añadió.

El Deportivo Independiente Medellín, como bien se sabe, es dirigido ahora por Luis Amaranto Perea, quien deja la Selección Colombia tras la eliminación ante Suiza y en los próximos días se unirá al equipo.

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El anuncio de Martegani

Además de Juan José Córdoba, el DIM también comunicó el arribo de Agustín Martegani. “El volante argentino de 26 años llega procedente de Boca Juniors de Argentina, club que adquirió sus derechos deportivos tras sus destacadas actuaciones con San Lorenzo, institución en la que se consolidó como una de sus principales figuras. Además, durante su carrera sumó experiencia en el fútbol europeo, fortaleciendo su recorrido internacional”, escribió la escuadra roja.



“Agustín se vincula al Poderoso en condición de préstamo por un año, con opción de compra desde el equipo Xeneixe, y desde hoy se integra al plantel profesional para afrontar los retos deportivos del segundo semestre. Con su talento, visión de juego y experiencia, Martegani asume el desafío de vestir la camiseta del Deportivo Independiente Medellín y de escribir una nueva historia junto a la Familia Roja”, sentenció.