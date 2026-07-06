Medellín oficializa el fichaje argentino con el que quiere ser campeón

Deportivo Independiente Medellín anunció, en las últimas horas, un nuevo fichaje para lo que será el inicio de la liga colombiana del primer semestre del año, en la que espera ser protagonista.

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El nuevo refuerzo rojo

Al ‘poderoso de la montaña’ llega el mediocampista argentino Agustín Martegani, quien tiene pasado en Boca Juniors. El jugador tiene 26 años. El jugador empezará a adelantar la pretemporada con el club paisa.

“La Familia Roja le da la bienvenida a Agustín Martegani como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. El volante argentino de 26 años llega procedente de Boca Juniors de Argentina, club que adquirió sus derechos deportivos tras sus destacadas actuaciones con San Lorenzo, institución en la que se consolidó como una de sus principales figuras. Además, durante su carrera sumó experiencia en el fútbol europeo, fortaleciendo su recorrido internacional”, infirmó el equipo.

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¿Cómo le irá a Martegani?

“Agustín se vincula al Poderoso en condición de préstamo por un año, con opción de compra desde el equipo Xeneixe, y desde hoy se integra al plantel profesional para afrontar los retos deportivos del segundo semestre. Con su talento, visión de juego y experiencia, Martegani asume el desafío de vestir la camiseta del Deportivo Independiente Medellín y de escribir una nueva historia junto a la Familia Roja”, añade.



Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín esperan que el jugador de origen argentino pueda rendir de muy buena manera. En un principio, Martegani sería titular en el equipo.

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El jugador que salió del Dim

Y ya que se habla del mercado de fichajes del Medellín, este club también oficializó la salida de Francisco Chaverra. El carrilero/extremo se va a jugar a Millonarios FC de Bogotá.



“El Equipo del Pueblo informa que Francisco Chaverra fue cedido a préstamo a Millonarios FC por el término de un año, en una operación con cargo y opción de compra. Le deseamos a Francisco muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional. El Club continúa trabajando en la conformación de su plantel profesional y todas las novedades serán informadas oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, indicó la escuadra roja.