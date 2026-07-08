Nacional y Medellín tienen estadio confirmado, mientras se remodela el Atanasio Girardot

El estadio Atanasio Girardot de Medellín entró oficialmente en proceso de remodelación, después de que Federico Gutiérrez, alcalde de la capital del departamento de Antioquia, anunciara el inicio de los trabajos con el desmonte de la cubierta de occidental para iniciar la ampliación.

El objetivo del proyecto es mejorar el escenario, no solo en capacidad, si no que también en otros aspectos que le brindarán a los asistentes una mejor experiencia.

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Teniendo en cuenta que se estableció un tiempo de remodelación de 18 meses, se espera que el estadio sea funcional en diciembre de 2027. De esta manera, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín verán afectada su actividad en los campeonatos locales e internacionales.

Nacional y Medellín tienen estadio confirmado

Sin embargo, el alcalde de la capital del departamento de Antioquia explicó que el estadio Atanasio Girardot seguirá disponible para los partidos de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín en el segundo semestre de 2026 y en el primero de 2027.

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El mandatario aclaró que el escenario sí se cerrará en el segundo semestre de 2027, y durante este tiempo 'verdolagas' y 'poderosos' utilizarían el estadio Cincuentenario, el cual será ampliado para 20 mil espectadores.

"El estadio seguirá abierto para los partidos. El segundo semestre del año entrante sí se cierra el estadio y se jugará en el Cincuentenario. Ya se habló con los clubes", explicó Gutiérrez.

Remodelación del estadio Atanasio Girardot

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En el proyecto de remodelación del estadio Atanasio Girardot se estableció una ampliación de 45 mil a 60 mil espectadores.

Adicionalmente, se pretende mejorar la experiencia para el asistente en cuanto a una mejor fachada, cubierta nueva, iluminación, silletería y aspectos en el entorno del escenario.