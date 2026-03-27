Colombia, Portugal, Uzbekistán, ¿y?: confirmadas las dos opciones para completar el grupo K

El grupo K de la Copa del Mundo 2026 está a la espera de completar su último integrante, luego de que este jueves se confirmara que el cupo restante se definirá a través del repechaje intercontinental.

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Jamaica o RD Congo irán al grupo K del Mundial

La plaza en disputa saldrá del duelo entre Jamaica y República Democrática del Congo, selecciones que se enfrentarán en la final del repechaje tras superar sus respectivas llaves previas.

Fecha y hora de Jamaica vs Congo

El compromiso se disputará el próximo martes 31 de marzo en Guadalajara, México, a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana), teniendo en cuenta la diferencia horaria de una hora entre ambos países.

El ganador de ese partido será ubicado en el grupo K, donde ya están confirmadas las selecciones de Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Fixture del grupo de Colombia en el Mundial

De esta forma, la zona comenzará su actividad el 17 de junio, día en el que Colombia enfrentará a Uzbekistán, mientras que Portugal se medirá con el vencedor del repechaje.

La segunda jornada se llevará a cabo el 23 de junio, con el duelo entre Portugal y Uzbekistán, además del partido de la Tricolor frente a la selección que llegue desde la repesca.

Ya en la tercera fecha, el 27, Colombia tendrá un reto de alto calibre al enfrentarse con Portugal, mientras que Uzbekistán jugará contra Jamaica o Congo, dependiendo de quién logre el tiquete mundialista.

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Win Sports y Deportes RCN llevarán las emociones del repechaje

Cabe señalar que el partido definitivo del repechaje será transmitido por Win Sports, y todas sus emociones también podrán seguirse a través de las plataformas digitales de Deportes RCN.

Así, el grupo K entra en su fase final de configuración, con una última plaza en juego que definirá el panorama competitivo de una zona que promete alto nivel desde el inicio del Mundial.