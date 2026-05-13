Internacional de Bogotá quedó eliminado de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. Atlético Nacional de Medellín fue el verdugo del equipo dirigido por el argentino Ricardo Valiño.

Una goleada histórica

El conjunto verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia ganó en el global 9 goles a 2. Sin lugar a dudas, fue un golpe muy duro para Inter, que quería dar la sorpresa en las finales del torneo. Tras la eliminación, el club rompió el silencio y emitió un sentido mensaje. Estas fueron las palabras:



“A veces el fútbol también te da goleadas. Y sí, duele. Muchísimo. Ayer dolió. Dolió mucho. Un resultado así, no se maquilla, no se explica con tecnicismos. Se asume. Un resultado que nos golpea, nos confronta y nos obliga a mirar hacia adentro. Y mirando hacia adentro es justamente donde recordamos lo que supimos cuando empezamos: esto va mucho más allá de un resultado. Vivimos en una época donde todos quieren que todo pase rápido. Que todo sea inmediato. Que el éxito llegue al principio. Pero las cosas reales —las que duran, las que significan algo— casi nunca funcionan así.

“Lo que está naciendo acá no depende únicamente de ganar un partido”

“Construir un club de verdad también implica pasar por momentos difíciles. Caerse. Volverse a parar. Mil veces si toca. Como en la vida. El fútbol también es eso. Pero justamente ahí aparece algo que para nosotros vale muchísimo: ver a tanta gente quedarse. Acompañar. Creer. Entender que lo que está naciendo acá no depende únicamente de ganar un partido. Porque este club también nació desde una elección. Desde personas que decidieron creer en algo nuevo. Elegir un equipo en vez de heredarlo. Apostarle a una historia que apenas comenzaba, sin garantías, sin títulos y sin promesas fáciles. Y eso tiene un valor enorme.

“Porque Inter Bogotá no se construyó para existir solo en los momentos fáciles. Se construyó para representar algo más profundo: una comunidad, una ciudad, una manera distinta de vivir el fútbol. Una historia que apenas lleva cuatro meses de competencia y que, incluso terminando de la forma más dura posible, logró conectar con miles de personas desde un lugar genuino. Este semestre nos deja muchísimo aprendizaje, muchísimas emociones y también muchísimas señales positivas: una ciudad que empezó a apropiarse del proyecto, una comunidad creciendo alrededor del club, aliados creyendo, tribunas apareciendo, conversaciones que antes no existían y un equipo que, contra muchos pronósticos, logró meterse entre los ocho mejores del país en su primer semestre.

Seguir adelante...

“Ahora seguiremos adelante. Empujando al equipo femenino para que también logre una clasificación histórica. Trabajando más. Aprendiendo más. Construyendo más. Gracias a nuestros hinchas, aliados, jugadores, staff y comunidad por la resiliencia, el cariño y el apoyo que hemos sentido incluso en un momento así. Lo importante no es únicamente cómo celebramos cuando las cosas salen bien. También es cómo reaccionamos cuando la vida o el fútbol golpean fuerte. Y nosotros vamos a seguir construyendo esta historia".