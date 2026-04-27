Inter de Bogotá mete miedo en el FPC: marcador final vs. Chicó

En el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país se vieron las caras, por la fecha número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, dos clubes que viven realidades completamente diferentes.



Inter estaba obligado a ganar para seguir con vida para meterse en los cuartos de final del torneo. La escuadra que viste de blanco y negro ha tenido un aceptable rendimiento en el todos contra todos.

Inter salió con todo

Reconociendo que los tres puntos eran más que necesarios, Internacional de Bogotá saltó al terreno de juego, con el apoyo de su gente, con todo el ánimo de llevarse el triunfo sin ningún tipo de dudas.



Y bien, el conjunto dueño de casa se llevó la victoria por 4 goles a 0 y le mete miedo a la primera división del fútbol profesional colombiano. Internacional va con todo por la clasificación a cuartos de final.

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Los autores de los goles

Facundo Boné (desde el punto penal), Ian Poveda, Fabricio Sanguinetti y Joan Castro marcaron los goles de la escuadra capitalina. Boyacá Chicó, con pocas oportunidades de gol, no tuvo la eficacia para convertir.



Cabe mencionar que el mediocampista Rubén Manjarrés vio la tarjeta roja, por lo que se perderá, por lo menos, la última jornada del torneo, que definirá si Internacional de Bogotá clasificará o no.

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La última fecha será apasionante

En la última jornada, Inter de Bogotá se tendrá que ver las caras con Independiente Santa Fe, que también necesita sumar de a tres para obtener la clasificación a los cuartos de final. Por esto, se espera un cotejo entretenido de inicio a fin. Ese será un compromiso de los que se definen por la cantidad de errores que se comentan en el terreno de juego. Habrá que esperar quién sale como vencedor. Inter es séptimo con 28 puntos y el 'cardenal' octavo con 26.