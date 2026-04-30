Se iría el goleador del FPC por ofertas del fútbol internacional

El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello se empieza a trabajar de una vez en lo que será el respectivo mercado de fichajes, en donde el principal nombre que se mueve es el de Andrey Estupiñán, el vigente goleador de la Liga Betplay.

El atacante de 31 años milita actualmente en Deportivo Pasto y comanda la tabla de goleadores de la competencia local con 12 tantos. Estupiñán venía de hacer una buena temporada con Cali y llegó a replicarla en Pasto, lo que le justamente le estaría abriendo las puertas en el fútbol internacional.

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Estupiñán estaría próximo a salir de Pasto en el mercado de fichajes

La Liga Betplay 2026-I es la competencia soñada para Deportivo Pasto, ya que es firme candidato por el título tras una excepcional presencia en el "todos contra todos" que lo mantuvo siempre en los puestos altos de la tabla de posiciones.

Sin embargo, este proceso no se hubiera podido lograr sin la renovación de la plantilla que se hizo en el inicio de la temporada, en donde llegó Jonathan Risueño a la zona del banquillo técnico, pero también un gran delantero como lo es Andrey Estupiñán.

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El atacante nacido en El Charco pasa por uno de sus mejores momentos en su carrera profesional y se está robando todo el protagonismo en el FPC, pero también a nivel internacional, ya que a pesar de no estar jugando competencias como la Libertadores o la Sudamericana, Estupiñán ha despertado interés de clubes del exterior que ya estarían enviando ofertas por él.

Sin embargo, Pasto no se queda de "brazos cruzados" y también estaría pensando en continuar con él comandando la zona ofensiva, ya que pueden ejercer la opción de compra antes de que finalice su contrato en diciembre del presente año.

¿Cómo le ha ido a Andrey Estupiñán en Pasto?

El delantero arribó desde Deportivo Cali al cuadro 'volcánico' a inicios de la temporada 2026 y ya ha tenido la oportunidad de sumar 16 partidos en donde ha conseguido romper su mejor marca de goles en un semestre en la Liga Betplay, completando 12 anotaciones y 3 asistencias en 1.338 minutos dentro del terreno de juego.

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Próximo partido de Andrey Estupiñán con Pasto

El siguiente reto de Estupiñán defendiendo los colores de Deportivo Pasto será en el marco de la fecha 19 de la Liga Betplay cuando visite en el Estadio Roberto Meléndez a Junior de Barranquilla el domingo 3 de mayo sobre las 17:45 hora local.