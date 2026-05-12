Atlético Nacional de Medellín se enfrenta con Internacional de Bogotá por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El duelo se lleva a cabo en el estadio Atanasio Girardot.



Como el compromiso de ida, en el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país, quedó 2 goles a 1 a favor del conjunto verde y blanco, Inter tenía que hacer todo lo posible para marcar el empate en el global de una manera muy rápida.

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Gol tempranero

Y bien, esto terminó sucediendo. Apenas al minuto cinco del primer tiempo, Juan David Valencia aprovechó una mala intervención de Simón García para marcar la apertura en el marcador parcial y la igualdad en el global.

Alfredo Morelos, centro delantero de Atlético Nacional, justo antes del gol de Internacional de Bogotá, tuvo una clara oportunidad para marcar y darle la ventaja al verdolaga; sin embargo, no tuvo puntería.

Global igualado

Con este resultado, el marcador global está 2 goles a 2 y, si los 90 minutos terminan finalizando así, esta llave de cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año se tendrá que definir desde el punto penal.



Antes del duelo, es de resaltar, habló ante los micrófonos de Win Sports Diego Arias, director técnico del club paisa. El director técnico hizo referencia a la ilusión de clasificar y opinó sobre el rival.

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Palabras de Arias

“La ilusión nuestra en todos los partidos, principalmente acá en nuestra casa. Hacer un tipo de partido donde nosotros tengamos la iniciativa, muy agresivos en el momento de las pérdidas para tener siempre el control. Dependiendo de la postura que hoy tenga Inter, evaluaremos de qué forma podremos acercarnos al gol y al mismo tiempo contrarrestar las intenciones de ellos”, dijo.



“No han sido un equipo que presione muy alto; más bien tienen un bloque medio y, a partir de ahí, en la recuperación intentan encontrar a los extremos que son habilidosos. Esperemos los primeros minutos qué postura van a tener. Lo que es importante es que en cada uno de esos escenarios podamos responder y superarlos en equipo”, añadió, entre otras cosas más.



