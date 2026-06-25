Equipo de Bogotá fichó a delantero paraguayo que viene de Portugal y jugó Mundial

Santa Fe, Millonarios, Fortaleza e Internacional de Bogotá quieren ser protagonistas en la Liga BetPlay 2026-II, y, en el caso del cuadro cardenal, la Copa Sudamericana en la que enfrentarán a Caracas iniciando en Colombia y finalizando la serie en Venezuela.

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Cada uno de estos clubes tendrá que ir viendo qué tipo de fichajes esperan tener en este segundo semestre de la Liga BetPlay. Por los lados de Santa Fe, el cuadro albirrojo no tendría mayores novedades por la lista de 25 cupos disponibles que complican.

Millonarios empieza a perfilar el objetivo en contratar a un arquero por la salida de Diego Novoa. Más allá de esa prioridad en la portería, no ha salido otro posible fichaje. Por su parte, Internacional de Bogotá quiere armar un club que pueda pelear en fases finales y ya fichó a Cristian Dájome. Además del extremo, también tiene listo a un delantero paraguayo.

DIEGO DUARTE LLEGÓ A UN ACUERDO CON INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Internacional de Bogotá fue una de las grandes sorpresas del primer semestre en el 2026. Le sintió bien el cambio de nombre y de ficha con fichajes importantes como el de Ian Poveda, Larry Vásquez, Facundo Boné, Fabricio Sanguinetti, entre otros jugadores importantes.

Con ese equipo llegó a las fases finales y quedaron eliminados por Atlético Nacional en los cuartos de final. Ahora esperan tener un semestre similar y por eso el equipo de Ricardo Valiño ya se mueve para definir fichajes. Ya está confirmado Cristian Dájome y ahora llegaron a un acuerdo con Diego Duarte.

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De acuerdo con información de Felipe Sierra, Diego Duarte llegó a un acuerdo con la institución bogotana por un año en condición de cedido y con opción de compra. El delantero de 24 años pertenece a Nacional de Paraguay, pero ha tenido uno que otro préstamo en algunas instituciones.

De hecho, Diego Duarte llegará procedente del AVS de Portugal, equipo en donde estuvo en la última temporada. En el balompié europeo sumó 30 partidos entre Liga de Portugal y Copa de Portugal. Marcó tres goles y una asistencia a lo largo de ese año.

Además, Duarte figuró en la selección de Paraguay Sub-17 en el Mundial de 2019. En el certamen mundialista, el delantero paraguayo alcanzó a jugar cuatro partidos llegando a octavos de final y marcó cuatro tantos.

Internacional de Bogotá tendrá al atacante paraguayo por un año tras su última experiencia en Portugal. Seguirá perteneciendo a Nacional de Paraguay, pero si deja buenas sensaciones en el segundo semestre y en el primer torneo del 2027, podrían activar la opción de compra y sellar la contratación del delantero.

BAJAS DE INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

En este segundo semestre de la Liga BetPlay, Internacional de Bogotá ya suma dos fichajes con Cristian Dájome y Diego Duarte, ambos con experiencia internacional y que regresan al Fútbol Profesional Colombiano. Estas contrataciones llegan para suplir a jugadores que ya se han ido.

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Y es que, Internacional de Bogotá tiene algunas bajas, empezando por Dereck Moncada, volante ofensivo que firmó con el Lugano de Suiza. Tampoco tendrá a jugadores prestigiosos como Kevin Parra que tendrá que regresar a Atlético Nacional y de Ian Carlo Poveda.

Son bajas sensibles y ante esto, el cuadro capitalino tendrá que buscar soluciones de cara a pelear nuevamente por sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. En el semestre inicial del 2026 se estancaron en los cuartos de final contra Atlético Nacional y ahora esperan no tener dudas en las fases finales.