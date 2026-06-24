Millonarios tiene grave problema con Guillermo de Amores

Millonarios reaparece con trascendental noticia luego de haber iniciado de manera oficial su pretemporada, ya que en medio de la reestructuración que está intentando hacer Fabián Bustos y Ariel Michaloutsos habría un inesperado problema con respecto a la salida de Guillermo de Amores.

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En un principio se habló sobre la salida anticipada del portero uruguayo, quien cuenta con contrato hasta finales de la temporada 2027. Sin embargo, De Amores estaría complicando las cosas al no aceptar la recisión de su contrato.

Guillermo de Amores no se quiere ir de Millonarios

El cuadro 'embajador' ya dio a conocer la baja de cuatro jugadores que no estarán presentes en el semestre de apertura y en donde se esperaba se sumara también el de Guillermo de Amores, un jugador bastante juzgado en el equipo por parte de los hinchas y que no cumplió de lleno con las expectativas del cuerpo técnico tampoco.

Fabián Bustos comenzó sus respectivos trabajos de pretemporada de cara al semestre de clausura dando de baja a Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Nicolás Giraldo y el portero, Diego Novoa, cuatro bajas significativas que a final de cuentas le terminaron agradando a los fanáticos, aunque todavía hace falta el más polémico.

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Guillermo de Amores era uno de los hombres que más se esperaba saliera tras sus lesiones, escasas participaciones y en ocasiones vergonzosas, pero este proceso se habría retrasado y complicado, ya que el uruguayo no estaría dispuesto a dar un paso al costado.

Según reveló el periodista, Cesar Augusto Londoño, el portero exige el cumplimiento de su contrato que va hasta 2027 y el cupo de extranjero que quiere liberar Millonarios para contratar un arquero de talla internacional seguiría ocupado.

Millonarios quiere fichar arquero argentino

Se trata de Javier Nicolás Burrai, quien nació en Buenos Aires, Argentina, y tiene 35 años. Su equipo actual es Sarmiento de Junín, del mismo balompié gaucho. Su contrato en esta institución está cerca de terminar.

“JAVIER BURRAI (35) está en el radar de Millonarios FC de Bogotá. El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano mantiene contrato con Sarmiento de Junín hasta el 31 de diciembre”, dijo Olsen, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Millonarios también quiere fichaje de campeón con Junior

Por el momento no se han hecho fichajes de manera oficial, pero uno de los jugadores que más querría Millonarios es el lateral de Junior, Jhorman Guerrero, quien se convirtió en pieza clave de Alfredo Arias y ya logró salir campeón en dos ocasiones, demostrando compromiso y madurez a pesar de su corta edad, ya que tan solo tiene 25 años, aunque este también sería un factor bastante llamativo para Bustos.