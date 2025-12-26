Internacional de Bogotá inicia con problemas: jugador fue operado

La Equidad fue comprada por el grupo de inversores Tylis-Porter Group, liderado por Al Tylis y Sam Porter. No tuvo los mejores resultados en el 2025 y como era de esperarse cuando los nuevos dueños llegaron a Bogotá, la idea era cambiar el nombre de la institución cerrando un capítulo e iniciando otro para el 2026.

Con el nuevo nombre de Internacional de Bogotá, un escudo completamente diferente y dejando atrás los uniformes verdes para renovarse como institución, arrancará una historia en el fútbol con un entrenador argentino, Ricardo Valiño con el que esperan salir de posiciones incómodas del descenso y tratar de sellar la clasificación para los cuadrangulares.

El debut será contra América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero. Ahí arrancará el proyecto del internacional de Bogotá que ha hecho interesantes fichajes. Sin embargo, infortunadamente, uno de los jugadores que regresó a la institución sufrió una dura lesión que lo sacará por varias fechas de la competencia.

JOAN CASTRO LLEGÓ LESIONADO A INTERNACIONAL DE BOGOTÁ: FUE OPERADO

Para este mercado de fichajes, el club dejó salir a Eduard Banguero, José Masllorens, Juan Castilla, Jovanny Bolívar y Joider Micolta. Llegaron Ricardo Valiño como entrenador, Larry Vásquez, Facundo Boné y Agustín Irazoque. Terminando su contrato con Atlético Nacional, también tendrá que regresar a Internacional de Bogotá, Joan Castro.

Poco a poco el nuevo proyecto viene tomando forma. Sin embargo, en el caso de Joan Castro que viene de ganar la Copa BetPlay, el jugador le dio una mala noticia al equipo y a Ricardo Valiño por una dura lesión que lo alejará de las primeras fechas de la Liga 2026-I.

Nacional no activó la opción de compra del lateral derecho y tuvo que regresar al equipo que tiene sus derechos deportivos. Santa Fe quería fichar al nacido en Palmira y el Internacional de Bogotá estaba pidiendo un valor grande para dejarlo salir. Además, se conoció que, “fue operado el lunes y estará disponible aproximadamente para la fecha 4-5 de la Liga. Tiene contrato vigente”, afirmó Ricardo Valiño, entrenador del club en Win Team.









Así las cosas, Internacional de Bogotá presenta la primera baja para el 2026 perdiéndose los primeros partidos de la Liga BetPlay. Apenas podría regresar a partir de la cuarta o quinta fecha.

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÍA JOAN CASTRO CON INTERNACIONAL DE BOGOTÁ?

El palmireño que estaba en el radar de Independiente Santa Fe tendrá que esperar a su recuperación para regresar a la competencia. De acuerdo con Ricardo Valiño, Joan Castro respetará su contrato vigente.

En ese orden de ideas, Joan Castro no podrá estar en el debut frente al América de Cali en condición de visitante. Tampoco sería de la partida contra Cúcuta Deportivo en casa, Jaguares de Córdoba en el Jaraguay. Probablemente, regresaría en la cuarta o quinta fecha enfrentando al Deportes Tolima en Techo o al Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, respectivamente.