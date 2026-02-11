Internacional de Bogotá vs Deportivo Cali EN VIVO, 11 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

Continúan las emociones de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante partido en la capital de Colombia. Internacional de Bogotá, que, diferente a sus últimas experiencias con el nombre de La Equidad Fútbol Club ha podido hacer un equipo competitivo peleando por las primeras posiciones. Mientras tanto, Deportivo Cali intenta reencontrarse con su mejor nivel futbolístico.

Vea también: Sudamericano Femenino sub 20: posiciones grupo A y B a una fecha del final

El Estadio Metropolitano de Techo será testigo de un nuevo partido del Internacional de Bogotá que, disputadas cinco fechas de la Liga BetPlay, el club bogotano suma ya diez unidades, producto de tres victorias, una igualdad y una derrota. Los dirigidos por Ricardo Valiño esperan sumar de a tres para llegar a la misma línea del Deportivo Pasto en el liderato.

Por su parte, el Deportivo Cali ha demostrado ser un equipo consistente en condición de local, pero de visitante le ha costado bastante con dos derrotas en dos salidas. Perdió frente a Jaguares de Córdoba y con Águilas Doradas. El club necesita reconciliarse con la afición que están impacientes con los resultados y el nivel futbolístico.

Sin duda alguna, el partido promete bastante con la continuidad del buen momento que tiene Internacional de Bogotá, o bien, el regreso al triunfo del Deportivo Cali en condición de visitante, algo que no logra desde el 20 de septiembre, justamente contra La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo.

Le puede interesar: Confirmada la próxima carrera de Brandon Rivera tras el título de 'crono' de los Nacionales

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS DEPORTIVO CALI

El partido entre Internacional de Bogotá vs Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I que se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo arrancará a partir de las 8:30 de la noche en Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS DEPORTIVO CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Lea también: [Video] Luis Diaz, de zurda, hizo gol en Bayern vs Leipzig

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.