Jaguares definió el futuro de Gustavo Florentín

Jaguares de Córdoba no ha tenido un buen rendimiento en la Liga BetPlay-I de 2026 al ubicarse en la posición 16 con solo 10 puntos, después de tres victorias, un empate y siete derrotas.

En las últimas horas, el periodista Mariano Olsen dio a conocer que el paraguayo Gustavo Florentín no continuará como director técnico del cuadro cordobés.

La decisión la tomaron los directivos de Jaguares, después de que el propio Florentín pusiera su cargo a disposición en la rueda de prensa, posterior a la derrota del equipo de Montería ante Deportivo Independiente Medellín.

En medio de su intervención ante los medios, el estratega paraguayo fue claro sobre la decisión que tomó tras el resultado adverso. “Puse mi cargo a disposición del presidente”, afirmó el entrenador.

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Cómo le fue a Florentín como técnico de Jaguares

Gustavo Florentín no tuvo una buena gestión como director técnico de Jaguares, ya que de seis partidos dirigidos solo consiguió una victoria y registró cinco derrotas.

El estratega paraguayo no pudo mejorar el rendimiento del equipo de Córdoba, que ya había cambiado de entrenador, teniendo en cuenta que Alexis Márquez había renunciado al cargo.

Técnicos que han dejado su cargo en la Liga BetPlay

Gustavo Florentín se convierte en el séptimo entrenador que deja su cargo en la Liga BetPlay.

Anteriormente, se han despedido de sus trabajos:

Deportivo Cali - Alberto Gamero

Millonarios - Hernán Torres

Jaguares - Alexis Márquez

Boyacá Chicó - Flabio Torres

Cúcuta Deportivo - Nelson 'rolo' Flórez

Alianza Fc - Hubert Bodhert