Jaguares vs Cali EN VIVO, 18 de enero: hora y canal Liga BetPlay

Continúan las emociones de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I con partidos vibrantes que han dado de qué hablar y con muchos candidatos para sellar la clasificación para los Play-Offs finales. Entre ellos, el Deportivo Cali que espera hacer su debut en la competencia frente a Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay.

Tras ser el mejor equipo del Torneo BetPlay a lo largo de todo el 2025, Jaguares, quien quedó campeón del primer semestre, lograron sellar el ascenso para volver a ser protagonistas en la primera división. Sin duda alguna, el objetivo principal de los cordobeses será salvarse del descenso, dado que arrancarán comprometidos en ese aspecto.

Afortunadamente, Jaguares priorizó mantener la base que logró ascender a la máxima categoría. Además, contrataron a Alexis Márquez como entrenador, Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de La Rosa, Carlos Ordóñez, Bladimir Angulo, Santiago Cubides, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.

Por su parte, el Deportivo Cali quiere sellar la clasificación y apunta a ser protagonista con una inversión importante en el mercado de fichajes. Además, la necesidad es escaparse en el tema de la tabla del descenso, que sigue siendo una realidad compleja para los azucareros.

Con la ratificación de Alberto Gamero como director técnico, Cali confirmó los fichajes de Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo y Steven Rodríguez. Cantidad y calidad para buscar la clasificación y el título.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE JAGUARES DE CÓRDOBA VS DEPORTIVO CALI ESTE DOMINGO 18 DE ENERO POR LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali en el Estadio Jaraguay marcará el regreso de los cordobeses a la primera división. A partir de las 4:10 de la tarde, rodará el balón en Montería en un vibrante duelo. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

Colombia, Ecuador y Perú: 4:10 P.M.

México: 3:10 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:10 P.M.