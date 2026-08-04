¿Neymar se retira? Su padre hizo un anuncio clave para su futuro

Infortunadamente, Neymar Jr se quedó sin esa gran posibilidad de ganar un Mundial con la selección de Brasil. Participó en los certámenes del 2010 hasta el 2026, pero nunca pudo llegar a una final. Tras la cita orbital en Estados Unidos, Canadá y México, el astro brasileño sentenció que no seguirá en el combinado nacional.

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Renunciando al Mundial del 2030 con ese anuncio, Neymar también dejó dudas con los próximos rumbos que pueda tomar una vez cumpla su respectivo contrato con el Santos de Brasil. Aunque confirmó que está bien físicamente, afirmó que, “cuando termine mi contrato voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer”.

Su papá siempre ha intentado motivarlo para que pueda continuar, pero claramente la última decisión será nada más ni nada menos que de Neymar sin importar lo que diga su padre en esta medida que el brasileño deberá tomar. Sin embargo, en últimas horas, filtraron otro relato sobre el futuro de ‘Ney’.

EL PADRE DE NEYMAR REVELÓ SU FUTURO

Claramente, todo dependerá de las fuerzas que pueda tener Neymar apenas termine su contrato con el Santos de Brasil. La continuidad como profesional puede ser un camino o pensar en el retiro que también podría ser una alternativa para el ex Barcelona y PSG.

Ante esas dudas que tiene Neymar con su futuro, apareció su padre para revelar lo que hará su hijo una vez termina contrato con el Santos. Según Neymar da Silva Santos, que también es el representante del jugador sentenció que seguirá jugando fútbol a la espera de ver con qué equipo.

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Y es que, su papá afirmó que no habrá dudas que el astro brasileño continuará jugando, “Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué va más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando”. Todo esto dependerá del jugador de 34 años.

¿NEYMAR VOLVERÍA A LA SELECCIÓN DE BRASIL?

Además de esas declaraciones acerca del futuro de Neymar sentenciando que seguirá jugando, el astro brasileño afirmó que pretende cumplir contrato con el Santos hasta diciembre de 2026 y ahí verá qué decisiones tomará. Cuenta con posibilidades de jugar en el Brasileirao, o jugar en el exterior, o pensar en el retiro como profesional.

Neymar da Silva Santos también se refirió a la salida de su hijo de la selección de Brasil. El ex Barcelona y PSG puso fin a su ciclo con la ‘Canarinha’ una vez terminó el Mundial, pero su padre sentenció que no es un adiós y que no habría sorpresa si termina jugando el Mundial de 2030 con 38 años.

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Aparte de su trayectoria en clubes, su padre afirmó que, “él dijo: 'yo creo que para mí se terminó'. Él cree eso. Acabamos de salir de un Mundial, que fue difícil para todos. Estamos hablando de una próxima Copa del Mundo dentro de cuatro años. [...] No sabemos qué nos depara el mañana".

En un video, Neymar reaccionó a las declaraciones de su padre sobre la continuidad de ‘Ney’ con la selección de Brasil. El jugador que también tuvo un corto paso por el Al Hilal de Arabia Saudita sentenció que, “pero no es él el que juega”.

Una declaración que va en contravía con lo que dice su padre, pero que se dará a conocer la decisión que tomará en el futuro con la posibilidad de dejar el fútbol completamente o seguir, y por qué no, volver a representar los colores de la selección de Brasil.