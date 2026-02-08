Sudamericano Femenino Sub-20: resultados y posiciones fecha 2 Grupo B

Un sábado 7 de febrero que fue el turno para la segunda jornada del Sudamericano Femenino Sub-20 en el Grupo B. Brasil enfrentó a Bolivia, mientras que Ecuador se vio las caras con su similar de Argentina. Vibrantes partidos, especialmente en ese juego entre ecuatorianas y argentinas.

Argentina venía a esta segunda jornada sin haber debutado, dado que descansó en la primera fecha. Sumar de a tres iba a ser importante para meterse en la pelea de cara a los siguientes partidos que le restan a la ‘Albiceleste’. Las ecuatorianas tampoco podían perder unidades, después de haber caído en el comienzo del certamen.

Por su parte, Brasil enfrentó a una selección boliviana con la necesidad de sumar ante la rival más floja en el papel de acuerdo con resultados anteriores y con lo visto en el balompié femenino de Bolivia. La ‘Verde’ debía sacar adelante el marcador para meterse en la pelea, pero se fue con una goleada en contra.

La derrota holgada de Bolivia deja a las bolivianas en una situación delicada sin unidades y con el tema de que descansan en la última jornada del Sudamericano Femenino Sub-20 en el Grupo B. Brasil descansará en la tercera salida.

RESULTADOS DEL GRUPO B DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

A las 6 de la tarde en horario de Paraguay, Argentina se vio las caras con la selección de Ecuador. Las argentinas llegaban a este encuentro con descanso, mientras que las ecuatorianas cayeron contra Brasil en el arranque del Sudamericano.

En este caso, el Estadio Emiliano Ghezzi en Asunción, Argentina se llevó los puntos con un arranque ilusionante gracias al gol de Kishi Núñez, jugadora que ya ha estado en procesos de selecciones absolutas. Sobre los 15 minutos, Rosa Flores empató y Annika Paz puso el triunfo de la ‘Albiceleste’.

Para la siguiente fecha, Argentina se enfrentará a Perú, juego en el que buscará sumarse al liderato que mantiene Brasil en estos momentos con dos victorias. Ecuador se medirá con Bolivia por sus primeros tres puntos.

En simultáneo, Brasil no tuvo piedad contra Bolivia en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa en Paraguay. Las brasileñas arrancaron con goles desde los cinco minutos con Clarinha, luego se sumó Evelin con un doblete para cerrar la primera parte con goleada ya en el marcador.

Durante el complemento, Brasil no paró y puso dos goles más en el tanteador con un penal de Vitorinha y Gisele que selló el triunfo. Con esta victoria, la ‘Canarinha’ se suma al liderato con seis unidades de seis posibles. Descansarán en la siguiente fecha, mientras que las bolivianas tendrán que sumar puntos ante Argentina.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B DEL SUDAMERICANO SUB-20

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Perú | 3 puntos | +2 DG

3. Argentina | 3 puntos | +1 DG

4. Ecuador | 0 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -6 DG