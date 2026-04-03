Jean Fernandes destapó al arquero "histórico" colombiano que tuvo como referente

América de Cali, el jueves 2 de abril, se enfrentó con Atlético Bucaramanga por la jornada número 15 de la liga colombiana del primer semestre del año. El cotejo se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.



El compromiso terminó a favor del conjunto de la capital del Valle del Cauca. 2 goles a 0 acabó el encuentro. Los únicos tantos del compromiso fueron anotados por Yeison Guzmán y Josen Escobar.

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América, cerca de la clasificación

Con ese resultado, América de Cali quedó en la sexta casilla de la tabla de posiciones del torneo con 24 puntos y está muy cerca de certificar su clasificación a la siguiente ronda. Los 'escarlatas' se perfilan para ser candidatos a llegar a la gran final.



En el duelo vs. Bucaramanga, cabe mencionar, el portero titular fue el brasileño Jean Paulo Fernandes Filho, de 30 años. Y precisamente el guardameta, este viernes, destapó al arquero colombiano que tuvo como referencia.

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Palabras de Jean

Se trata de René Higuita, reconocido exportero que dejó una enorme huella en Atlético Nacional de Medellín y en la Selección Colombia de Mayores. Jean también nombró a David Ospina, que sigue vigente.



“A David Ospina lo miraba mucho y también a Higuita; era un arquero histórico; esos dos son los arqueros colombianos que más seguí y tengo referencia”, comentó, sin rodeos, el experimentado guardameta.

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La posibilidad de salir campeones

En la entrevista que se le realizó al brasileño, además, se le consultó por América de Cali. El jugador dijo que si el equipo quiere salir campeón de la liga colombiana del primer semestre del año, tiene que ganarle al que sea.



“No podemos elegir adversarios; si queremos salir campeones, sea quien sea que nos toque, tenemos que pasar por arriba y ganar los partidos”, manifestó Fernandes Filho, sin rodeos.



Por último, entre otras cosas más, Jean hizo referencia al actual entrenador del América de Cali, David Salvador González. Afirmó que le gusta mucho el juego que trata de exponer el estratega.



“América va a jugar la competencia que le toque para ganar. El profe David tiene la forma de jugar que a mí me gusta; queremos clasificar en la Sudamericana en la liga”, sentenció.













