Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Yeison Guzmán

América tiene listo su primer fichaje para el segundo semestre de 2026

América de Cali se acercó a la clasificación a los playoffs, después de derrotar a Bucaramanga en la fecha 15 de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de América ante Llaneros
América de Cali 2026 // Colprensa

El mediocampista Yeison Guzmán se ha convertido en la gran figura de América de Cali en el primer semestre de 2026. Con la camiseta 'escarlata', Guzmán ha disputado 15 partidos en el semestre y ha celebrado 10 anotaciones, teniendo en cuenta la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.

[VIDEO] Guzmán sigue encendido: Así fue gol que le marcó al Atlético Bucaramanga

Lea también

[VIDEO] Guzmán sigue encendido: Así fue gol que le marcó al Atlético Bucaramanga

Yeson Guzmán, primer fichaje de América para el segundo semestre

Los buenos números han hecho que Yeison Guzmán se convierta en un indiscutido del director técnico de David González

Adicionalmente, después del gol anotado en el triunfo 2-0 sobre Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay, el mediocampista obligó a América de Cali a comprar su pase.

David González anunció un

Lea también

David González anunció un "nuevo comienzo" en América tras victoria sobre Bucaramanga

Y es que Guzmán llegó al cuadro 'escarlata' con contrato en condición de préstamo procedente del Fortaleza de Brasil con una opción de compra, que se debería hacer efectiva dependiendo del cumplimiento algunos objetivos deportivos.

Dichos objetivos ya los cumplió el futbolista de 26 años, por lo que América tendrá que negociar con Fortaleza el pago de lo pactado en el contrato.

América se alista para la Copa Sudamericana

Después de derrotar a Atlético Bucaramanga en la fecha 15 de la Liga BetPlay, América de Cali quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

América se acerca a la clasificación: victoria clave sobre Bucaramanga

Lea también

América se acerca a la clasificación: victoria clave sobre Bucaramanga

Los 'escarlatas' llegaron a 24 puntos y podrán afrontar con tranquilidad la recta final de la fase regular, justo antes de iniciar la ronda de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

América debutará en la fase de grupos el 9 de abril visitando en Ambato a Macará. Posteriormente, el recibirá el miércoles 15 del mismo mes a Alianza Atlético y cerrará la primera ronda el 30 de abril como visitante con Tigre de Argentina.

En esta nota

Yeison Guzmán América de Cali Fútbol Colombiano Deporte Colombiano

Videos destacados