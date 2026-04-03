América tiene listo su primer fichaje para el segundo semestre de 2026

El mediocampista Yeison Guzmán se ha convertido en la gran figura de América de Cali en el primer semestre de 2026. Con la camiseta 'escarlata', Guzmán ha disputado 15 partidos en el semestre y ha celebrado 10 anotaciones, teniendo en cuenta la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.

Yeson Guzmán, primer fichaje de América para el segundo semestre

Los buenos números han hecho que Yeison Guzmán se convierta en un indiscutido del director técnico de David González

Adicionalmente, después del gol anotado en el triunfo 2-0 sobre Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay, el mediocampista obligó a América de Cali a comprar su pase.

Y es que Guzmán llegó al cuadro 'escarlata' con contrato en condición de préstamo procedente del Fortaleza de Brasil con una opción de compra, que se debería hacer efectiva dependiendo del cumplimiento algunos objetivos deportivos.

Dichos objetivos ya los cumplió el futbolista de 26 años, por lo que América tendrá que negociar con Fortaleza el pago de lo pactado en el contrato.

América se alista para la Copa Sudamericana

Después de derrotar a Atlético Bucaramanga en la fecha 15 de la Liga BetPlay, América de Cali quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

Lea también América se acerca a la clasificación: victoria clave sobre Bucaramanga

Los 'escarlatas' llegaron a 24 puntos y podrán afrontar con tranquilidad la recta final de la fase regular, justo antes de iniciar la ronda de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

América debutará en la fase de grupos el 9 de abril visitando en Ambato a Macará. Posteriormente, el recibirá el miércoles 15 del mismo mes a Alianza Atlético y cerrará la primera ronda el 30 de abril como visitante con Tigre de Argentina.