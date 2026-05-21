Jeison Murillo confiesa que está “cerca” de un gigante del FPC

El experimentado defensa central Jeison Murillo, en un video, se atrevió a decir que está cerca de llegar a un equipo histórico de la primera división del fútbol profesional colombiano.

Murillo, que sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, reveló que está cerca de jugar en Deportivo Cali, que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.

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Su fichaje sería un bombazo

Su posible arribo al conjunto verde y blanco de la capital del departamento del Valle del Cauca, sin lugar a dudas, sería un bombazo en el mercado de fichajes del rentado cafetero.



Es importante mencionar que Jeison Murillo milita en Al-Shamal S. C. de la Qatar Stars League. El contrato del exjugador de la Sampdoria de la Serie A de Italia en este equipo vence en el mes de junio del presente año.

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El central daría un golpe de calidad en el FPC

Como el vínculo entre las partes está muy cerca de cerrarse, esto hace muy posible su llegada al Deportivo Cali, que no clasificó a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año.



Jeison Murillo tiene 33 años, una edad ideal para explotar toda su categoría en el fútbol profesional colombiano. Los hinchas del Cali esperan con ansias que el anuncio del asunto se haga oficial.

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¿Cuándo se haría oficial el fichaje?

Si el tema se termina concretando, es posible que se haga oficial una vez termine lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Jeison Murillo ha vestido los colores de equipos como FC Barcelona de España, Valencia, Celta de Vigo, Inter de Milán de Italia y otros más. Su pierna hábil es la derecha, pero podría jugar por el perfil izquierdo.



