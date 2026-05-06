Deportivo Cali toma decisiones: 9 jugadores que terminan contrato

Deportivo Cali NO logró el objetivo en el primer semestre de 2026 al no conseguir la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay y quedar eliminado en la fase todos contra todos.

Ahora, el conjunto 'azucarero' quedó relegado a disputar la ronda 1A de la Copa BetPlay, en la que se medirá con Alianza, Boca Juniors, Atlético Bucaramanga y Real Santander en el grupo A.

Mientras Deportivo Cali afronta el certamen, los dirigentes y el director técnico Rafael Dudamel deberán tomar importantes decisiones con el plantel de cara al segundo semestre, ya que hay un gran número de futbolistas a los que se les termina el contrato.

Jugadores a los que se le termina el contrato en Deportivo Cali

En Deportivo Cali hay nueve futbolistas a los que se les terminan sus respectivos contratos el próximo 31 de junio.

Algunos de los jugadores que finalizan vínculo han sido importantes minutos, mientras que otros no han contado con las oportunidades deseadas.

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Avilés Hurtado, Fabián Viáfara, Andrés Correa, Andrés Colorado y Yani Quintero han sido los futbolistas con más oportunidades en el semestre.

por otro lado, marco Espíndola, Luis Manuel Orejuela, Julián Quiñones y Jhon Aponzá han alternado su participación.

Se espera que desde la directiva de Deportivo Cali se hagan ofertas de renovación, principalmente a Avilés Hurtado, Fabián Viáfara y Andrés Correa.

Avilés Hurtado

Marco Espíndola

Luis Manuel Orejuela

Fabián Viáfara

Andrés Correa

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Julián Quiñones

Andrés Colorado

Yani Quintero

Jhon Aponzá

Por otro lado, Deportivo Cali iniciará la búsqueda de refuerzos para afrontar la actividad del segundo semestre.