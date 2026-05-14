Pasto y Tolima definieron el rival de Nacional en semis de la Liga BetPlay

En las horas de la tarde-noche de este miércoles 13 de mayo, Deportivo Pasto recibió al Deportes Tolima en el estadio Departamental Libertad, que, aunque no se llenó, tuvo una aceptable presencia de hinchas.



El compromiso, como bien se sabe, correspondió a la vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. La ida, en el estadio Manuel Murillo Toro, terminó por la mínima diferencia a favor del pijao.

Pasto tenía la obligación de remontar

Por este motivo, Deportivo Pasto, con el apoyo de su gente, tenía la gran obligación de remontar el marcador global o de, por lo menos, igualarlo. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas sucedió.



El equipo que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​ se hizo fuerte fuera de su casa y volvió a ganar, pero en esta oportunidad 2 a 0. Los tantos del compromiso los anotaron Jersson González Niño y Juan Pablo Torres. En la ida había anotado Luis Fernando Sandoval.

3 a 0 en el global

El global, entonces, acabó 3 goles a 0 a favor del Deportes Tolima, que también está compitiendo en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, donde marcha de muy buena manera.



El conjunto de Ibagué, en las semifinales de la liga colombiana del primer semestre de este año 2026, se tendrá que ver las caras con Atlético Nacional de Medellín, que es dirigido por Diego Arias.

Nacional vs. Tolima

Esa semifinal se espera que esté entretenida de inicio a fin. Deportes Tolima es para muchos el equipo que mejor juega en la primera división del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional, por su parte, tiene la mejor nómina del país.



Va a ser un choque que, sin lugar a dudas, acaparará la atención de miles de hinchas del FPC. El compromiso de ida de la semifinal entre el pijao y el verdolaga se llevaría a cabo este fin de semana que viene.



