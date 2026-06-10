Jonathan Risueño sufre en Pasto: tres renuncias complican la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Pasto fue uno de los mejores equipos en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026. Bajo la dirección técnica de Jonathan Risueño, la táctica, la presión y un juego vistoso por parte del club dirigido por el ibérico fue lo que quisieron demostrar a lo largo de las 19 fechas.

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De manera anticipada, el club volcánico logró llegar a las fases finales enfrentando al Deportes Tolima. Infortunadamente, no pudieron entrar en las semifinales, y mucho menos en una final buscando el segundo título en su historia.

Para el Deportivo Pasto, el 2026-II arranca con varios problemas. Jonathan Risueño nunca dejó la polémica a lo largo de las 19 fechas de la Liga BetPlay y, además, se ganó múltiples sanciones que lo complican bastante. De hecho, para el segundo torneo, no podrán contar ni con el español, ni con otros tres actores claves del buen momento.

LAS TRES RENUNCIAS DEL DEPORTIVO PASTO

De acuerdo con información de Germán Andrés Paz, este miércoles 10 de junio se reveló la crisis en el cuerpo técnico conformado por Jonathan Risueño. Se trata de las irreversibles renuncias de Rafael Sastre, director deportivo y Marc Reixats Ferré, asistente técnico y Philip, el secretario técnico.

Según Germán Andrés Paz, los tres salieron del cuerpo técnico del Deportivo Pasto por motivos personales. En ese orden de ideas, Jonathan Risueño tendrá que definir quién lo acompañará como asistente y el club tendrá que elegir un nuevo director deportivo y secretario técnico.

Mientras el entrenador español empieza a analizar el futuro con los posibles candidatos que puedan tomar estos cargos, Camilo Chávez, secretario de la Junta Directiva estará encargado de uno que otro cargo a la expectativa de que se definan los perfiles que se harán cargo de estos puestos.

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Esto sacude al cuadro pastuso justo después de un gran momento que vivieron en el primer semestre de la Liga BetPlay. En este segundo torneo también esperan llegar lejos y firmar una buena presentación junto con Jonathan Risueño que seguirá en el cargo. Además, tendrán que definir altas y bajas para afrontar la competencia.

JONATHAN RISUEÑO NO PODRÁ DIRIGIR EN EL COMIENZO DEL 2026-II

Las polémicas del entrenador ex Águilas Doradas con la prensa, con sus colegas y con otros actores deportivos siguen dando de qué hablar en medio de una Liga BetPlay en la que fueron protagonistas en el primer semestre. Las actitudes que tomó el ibérico no pasaron desapercibidas por la Dimayor que volvió a sancionarlo para el comienzo del segundo semestre.

Los llamados de atención, y las sanciones para Jonathan Risueño se hicieron más notorias sobre el final de la Liga BetPlay y las penalizaciones que deberá pagar lo afectarán y mucho más al Pasto, especialmente por la noticia de la renuncia de Rafael Sastre que acompañó a Risueño como asistente técnico.

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En el duelo de las semifinales contra Deportes Tolima en los cuartos de final, la Dimayor no ignoró la actitud del estratega español y le puso una sanción de seis partidos y una multa de $2.276.176 por un altercado físico al empujar al volante de Deportes Tolima, Juan Pablo Nieto.

Con esto, Jonathan Risueño no podrá estar en las siguientes jornadas, y tendrá que pagar seis fechas de sanción para dirigir. Los problemas para el Pasto se agudizan ahora con la renuncia de Rafael Sastre. Todavía hay dudas de quién va a dirigir los siguientes partidos.

Por esta razón, en próximos días Jonathan Risueño tendrá que definir de manera oficial los cargos en su cuerpo técnico para dejar claro quién tomará las riendas mientras no esté en esas seis jornadas.