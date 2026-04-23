En el América de Cali vs. Fortaleza FC, jugado el miércoles 22 de abril, Andrés Arroyo, que marcó el descuento para el equipo de la capital del país, celebró haciendo el gesto del fantasma.



La celebración del exjugador del Deportivo Cali fue por el descenso que sufrió hace varios años el conjunto ‘escarlata’. El terreno de juego, a los jugadores del América, como era de esperarse, les molestó la celebración.



Tras el compromiso, Jorge Soto fue consultado sobre el gesto de Arroyo y no se guardó absolutamente nada. “Nada, es parte del juego. Sabemos que él salió de la cantera del otro equipo de la ciudad (Deportivo Cali). Pero bueno, es parte del juego, quiso hacerlo. Tendrá sus razones”, manifestó el portero.

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América clasificó

América de Cali, como bien se sabe, se terminó llevando el triunfo por 2 goles a 1 y llegó a 30 puntos, por lo que certificó su clasificación a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. Tras el duelo, en rueda de prensa, se pronunció David González.



“La verdad, nos habíamos trazado este objetivo de ganar estos dos partidos y de clasificarnos anticipadamente y que esto nos iba a permitir encarar los últimos partidos de Liga que se cruzan con Sudamericana de una manera más tranquila y tomando decisiones con la clasificación hecha”, expresó.

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La plantilla

“Que podamos utilizar a muchos de la plantilla es más meritorio y satisfactorio; creamos una unión y una sinergia dentro del grupo que yo creo que de aquí en adelante vamos a poder cosechar cosas muy buenas”, añadió.



Después, el director técnico, que estuvo también en Millonarios FC y Deportes Tolima, hizo referencia a la curva ascendente que ha tenido América de Cali a lo largo del certamen.

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¿América es favorito?

“Cuando uno va por esos altibajos por los que estuvimos, uno siempre espera esto. Al final, como lo dijimos, es difícil que un equipo se mantenga en un mismo nivel de rendimiento, no solo en el todos contra todos, sino en la fase final. Algunos resultados no tan buenos fueron producto de cosas incluso más allá del juego. Este equipo estaba para grandes cosas y podíamos retomar lo que se demostró al inicio de la liga. Podríamos decir que vamos por un buen camino por lo que estamos logrando construir y eso nos tiene contentos. Es solo un objetivo que se ha conseguido. Nos quedan varios objetivos por cumplir”, sentenció David, entre otras cosas más.

