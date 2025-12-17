José Enamorado pide pista en Selección Colombia: indiscutible figura del FPC

Con la mirada de Néstor Gabriel Lorenzo en el Estadio Manuel Murillo Toro, José David Enamorado volvió a dar cátedra en el Fútbol Profesional Colombiano en una histórica liga para el Junior de Barranquilla que logró alzar su undécima estrella y que, además, consiguió el título liguero 100 sumando todas las estrellas en la historia.

Néstor Lorenzo tendrá que decidir a los mejores jugadores en una lista de 26 futbolistas y, aunque ha ignorado un poco la Liga BetPlay, tuvo en cuenta a jugadores como Marino Hinestroza o Andrés Felipe Román. No había visto a Enamorado y con tres goles marcados en las finales, seguramente tendrá que verlo, echarle un ojo y una llamada para que haga parte de una convocatoria, sea en Fecha FIFA o en la Copa del Mundo.

José Enamorado estuvo lejos de la cima de artilleros sumando ocho goles en 25 partidos. Estuvo a cuatro de Francisco Fydriszewski que quedó como el goleador. Sin embargo, de lejos, el mejor jugador de la Liga BetPlay en este segundo semestre fue el soledeño que ha dado de qué hablar y que por su velocidad, atrevimiento y capacidad de llegar al arco rival, permite soñar con una convocatoria.

LA FIGURA DEL 2025-II: JOSÉ DAVID ENAMORADO

A sus 26 años, el extremo ya suma su segundo título con el Junior después de haber ganado hace dos años el trofeo. Pasaron 24 meses y logró conseguir un premio adicional. Gran parte de este undécimo título liguero del elenco atlanticense tiene que ver nada más ni nada menos que con el jugador ex Independiente Santa Fe.

Y es que, José ha sido uno de los grandes futbolistas en el uno contra uno, su velocidad por las bandas alternando tanto en la izquierda como en la derecha, e interiorizando hablan de su capacidad de posiciones dentro del campo de juego. Sus regates hablan por sí solos y sus ocho goles también fueron fundamentales para dar un golpe en el segundo semestre.

Fue uno en la fase regular y otro en las fases finales. Aunque ya venía demostrándolo en los todos contra todos con cinco goles y dos asistencias, bajó un poco su cuota goleadora en los cuadrangulares semifinales y se inspiró en la final con tres asistencias.

LA POSIBILIDAD DE JUGAR EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

José Enamorado habló claro al frente de Néstor Lorenzo que estaba en el Manuel Murillo Toro viendo las emociones de la final. Sin duda alguna, después de las palabras del entrenador argentino que le abrió la puerta a la posibilidad de tenerlo en el combinado nacional, José le respondió.

Dejó entrever que está listo para el reto de la Selección Colombia, pues, aunque no dio referencias directas al entrenador argentino, sí aseveró que está para cosas gigantes, “yo creo que quedó demostrado, vengo haciendo un trabajo humilde, he aportado a mis compañeros, solo tengo agradecimiento hacia Dios, este equipo siempre demostró su humildad y que estaba para grandes cosas”.