Nacional tendría listo el refuerzo de un pentacampeón

Atlético Nacional sigue trabajando para escribir un nuevo capítulo en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde se están llevando a cabo varios cambios dentro de la plantilla, pero también en la conformación de la mesa directiva y cuerpo técnico.

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Por el momento no se han hecho oficiales salidas de jugadores, pero si se confirmó la salida de Diego Arias del cargo de director técnico y de Gustavo Fermani, aunque todo parece indicar que sus reemplazos ya estarían listos, en especial el del ex director deportivo.

Nacional contrataría pentacampeón para reemplazar a Fermani

El presente de Atlético Nacional es uno de los más polémicos en este momento dentro del Fútbol profesional Colombiano, ya que deportivamente cerraron un semestre para el olvido y ahora los cambios dentro del equipo están dejando bastante de qué hablar.

Diego Arias se despidió tras algunos tropiezos durante su mandato como director técnico, pero junto con él se fue también Gustavo Fermani, quien desempeñó como director deportivo y llevo a cabo buenos movimientos en la plantilla de jugadores durante su gestión.

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Ahora la mesa directiva encabezada por el presidente, Sebastián Arango, trabaja en sus respectivos reemplazos, en donde para el cargo de estratega está sonando el regreso de Reinaldo Rueda y para el de director deportivo, y el más cercano a llegar, sería el de Víctor Marulanda.

El empresario de 55 años y ex futbolista de Atlético Nacional, es uno de los mejor encaminados a asumir el cargo de director deportivo tras la salida de Fermani, siendo una opción clara tomando en cuenta su pasado en el club y comprendiendo la grandeza, pero también las necesidades que hay por cumplir.

¿Quién es Víctor Marulanda?

Víctor Hugo Marulanda es un viejo conocido de la institución 'verdolaga', un ex defensor que logró conquistar 5 títulos defendiendo la camiseta de Nacional entre 1991 y 1998, incluyendo dos campeonatos internacionales.

Luego de su paso como futbolista, en 2011 ocupó el cargo de Gerente de Gestión y Desarrollo de Atlético Nacional, hasta su renuncia en 2018.

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Diego Arias envió mensaje de agradecimiento a Nacional

Diego Arias terminó su paso como estratega del conjunto paisa y se mostró bastante satisfecho con el proceso que llevó a cabo con el equipo del cual es hincha.

Arias se mostró agradecido con Atlético Nacional y valoró la experiencia acumulada durante estos meses. "Nacional es un equipo muy exigente y por momentos estuvimos a la altura, por lo que eso nos genera ilusión de cara al futuro. Muy agradecido con Nacional por cómo valoró nuestro trabajo", concluyó el entrenador, quien ahora evaluará las opciones para continuar su carrera profesional.