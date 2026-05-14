Lorenzo no dudó con Juan Guillermo Cuadrado: la razón clave para su regreso

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina para la Selección Colombia y quedan pocos días para la preparación de cara al certamen mundialista. Néstor Lorenzo convocó a una rueda de prensa en la Federación Colombiana de Fútbol este jueves 14 de mayo revelando los detalles de la prelista de 55 jugadores.

Por obligatoriedad, la FIFA pide que cada selección participante envíe un listado de 55 jugadores antes de confirmar a los 26 futbolistas que afrontarán el Mundial. Entre las sorpresas del cuadro colombiano aparecen nombres como Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Junior Hernández, Néiser Villarreal, Sebastián Villa, entre otros.

Además de esos nombres, sorprende el regreso de Juan Guillermo Cuadrado que no la pasa bien en el Pisa de Italia sumando pocos minutos por las lesiones que lo han mermado, y por los resultados adversos del cuadro italiano que confirmó su respectivo descenso para la Serie B.

Néstor Lorenzo nunca dudó en tener de vuelta a Juan Guillermo Cuadrado por su experiencia, pese a que no tuvo su mejor temporada en Italia. Sus números y su regularidad no le dan la mano, pero sí la veteranía y lo experimentado que es para, por lo menos, estar dentro de los elegibles para componer la lista oficial de 26.

¿POR QUÉ JUAN GUILLERMO CUADRADO? NÉSTOR LORENZO RESPONDIÓ

Descendido y con la posibilidad de cambiar aires con un regreso a Sudamérica sea a la Liga BetPlay o en Brasil que son ligas interesadas en quedarse con el liderazgo del extremo derecho, sorprendió bastante que volviera a estar en el proceso, o por lo menos en esa lista de convocados previamente de acuerdo con el contexto de su temporada.

En la rueda de prensa, Néstor Lorenzo acabó con la sorpresa y reveló los detalles del por qué decidió convocar a Juan Guillermo Cuadrado, que, ahora, tendría la oportunidad de componer la lista oficial de 26 jugadores que saldrá oficialmente entre el 29 al 31 de mayo.

La respuesta que dio Néstor Lorenzo pasa por, “Juan es una persona que siempre se entregó a la selección. Lo conozco mucho, hablo seguido con él y creo que se merece estar por lo menos hasta el último momento en la competencia con los que están”.

Lamentó las lesiones y su poca regularidad, pero dejó claro que demostró sacrificios para estar, “hubiéramos querido que compita más y que no haya tenido las lesiones, pero sé que hizo muchos sacrificios para quedarse en Italia por la selección y ese es el compromiso que le pedimos a todos los jugadores. En ese sentido, ha sido un ejemplo y quiero que se manifieste”.

JUAN GUILLERMO CUADRADO REGRESA A LA SELECCIÓN COLOMBIA

La luz para Juan Guillermo Cuadrado se vuelve a ver en la Selección Colombia como una de las grandes opciones para mantenerse en la lista de convocados del combinado nacional que saldrá a finales del mes de mayo para preparar los últimos detalles del Mundial 2026.

El extremo nacido en Necoclí, Antioquia regresó al radar de la Selección Colombia después de una ausencia larga de casi tres años sin poder figurar entre convocatorias y sin estar en la cancha. De hecho, la última oportunidad que tuvo el jugador del Pisa fue el 7 de septiembre afrontando el partido ante Venezuela.

La opción está para Juan Guillermo Cuadrado que convenció por su compromiso que le dio la posibilidad de estar en el Mundial dependiendo de las sesiones de entrenamiento en la concentración de la ‘Tricolor’. Habrá que esperar las decisiones que tomará Néstor Lorenzo con el ex Juventus.

LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.

Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez.

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Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.

Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.