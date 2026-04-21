Jugador de Santa Fe lanzó solicitud a los directivos: “Ojalá metan presión”

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para Independiente Santa Fe que necesitaba triunfar en condición de local contra un Cúcuta Deportivo que había venido en alza, pero, que en Bogotá no pudo encontrar suerte con un muro con Andrés Mosquera Marmolejo y por la ráfaga de goles de los cardenales.

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Desde los primeros minutos, Omar Fernández Frasica aprovechó una asistencia de Franco Fagúndez que volvió a ser titular con el cuadro cardenal en busca de sumar regularidad para las próximas fechas. Además, el uruguayo demostró su categoría con un golazo que aumentó la ventaja.

Luego, Franco Fagúndez tuvo otra oportunidad con un remate que pegó en el palo. Dejó grandes sensaciones en el Estadio El Campín y la hinchada le retribuyó el cariño, pues, en anteriores partidos, en las redes sociales ya había muchos aficionados que pedían a Pablo Repetto que tuviera en cuenta al charrúa como inicialista.

FRANCO FAGÚNDEZ Y EL PEDIDO QUE LE HIZO A SANTA FE TRAS LA VICTORIA VS CÚCUTA

Como ha sido la costumbre cuando Franco Fagúndez atiende a los medios, siempre demuestra el cariño que le tiene a Pablo Repetto que confió en él y que lo pidió para este semestre. Infortunadamente, el 2025 no fue el mejor para Franco que tuvo varias lesiones y poco pudo jugar.

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En zona mixta, el volante afirmó que, “ojalá me queden muchos partidos por jugar, espero que me pueda quedar acá por mucho tiempo. Obviamente sé que estoy a préstamo, pero trataremos de que siga habiendo partidos así para meterle presión a la gente y al que sabemos para que me pueda comprar”.

Seguramente ese ‘al que sabemos’ es un mensaje directo para Eduardo Méndez para tratar de convencer al presidente de la institución y que Santa Fe pueda adquirir sus derechos deportivos.

Para comprarlo, Santa Fe tendrá que esperar hasta el final del 2026 y poner una suma que pueda convencer al Santos Laguna de México. Inicialmente, el charrúa llegó a Bogotá en préstamo sin opción de compra.

PALABRAS DE FRANCO FAGÚNDEZ TRAS LA VICTORIA VS CÚCUTA DEPORTIVO

Además de meterle presión a la gente y a los directivos para que lo fichen al final del 2026, Franco Fagúndez dejó claro que, “me siento muy feliz acá como ya lo he dicho. Estoy en una gran institución. No la pasé muy bien el año pasado donde estaba y le agradezco al profe por haberme traído y a la gente que me aceptó y al presidente. No me queda otra que tratar de rendir lo mejor posible”.

Posteriormente, analizó la victoria cardenal, “sabemos que nos quedaban tres finales antes de jugar, logramos una muy merecida. Si bien Marmolejo tuvo intervenciones, creo que el equipo salió a buscar el partido. Teníamos que marcar varios goles para estar dentro de los ocho y ganando iba a ser así”.

LO QUE LE QUEDA A SANTA FE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Con los resultados que se dieron en la fecha 17, Santa Fe jugará la siguiente jornada con posibilidades latentes de sellar el paso para los Play-Offs de la Liga BetPlay. Los dos encuentros que restan no serán fáciles, pues, se verá las caras contra rivales que aspiran por cumplir objetivos en la parte alta de las posiciones.

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En la fecha 18 deberán visitar al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad. Los pastusos necesitan ganar para mantener la segunda plaza. Además, visitar dicho recinto deportivo no es fácil para Santa Fe. Por su parte, en la última jornada tendrán que medirse con Internacional de Bogotá en condición de local.

Sin duda alguna, ese partido ante Internacional de Bogotá será clave para sellar la clasificación a los Play-Offs. Los ‘Cóndores’ perdieron contra Once Caldas y podrían llegar a este encuentro definitivo con posibilidades de clasificar si triunfan en El Campín. Un calendario complicado para que Santa Fe logre el paso con 29 unidades.