Nacional rompería el mercado con extremo que jugó en Manchester City

Desde hace unos días, se viene mencionando a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter, que un extremo podría llegar a Atlético Nacional de Medellín.

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El extremo que quiere Nacional

El nombre del mismo, sin embargo, no se mencionó en su momento. Pero este martes todo cambió. Pilar Velásquez, reconocida periodista, confirmó a través de su cuenta oficial de X el nombre del atacante.

Se trata de Ian Carlo Poveda-Ocampo, que hace poco tiempo estuvo vistiendo los colores de Internacional de Bogotá. Poveda, como bien se sabe, tuvo procesos con el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

¿Se dará el fichaje?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Poveda se terminará convirtiendo en nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín. El equipo lo tiene en carpeta, pero se desconoce si la operación se va a hacer realidad.



Y ya que se habla del mercado de fichajes del conjunto verdolaga, su director técnico, el bogotano Lucas Fidolo González Vélez​, este martes hizo referencia en entrevista con Win Sports a Andrés Reyes y Elías Cabrera, que podrían arribar a la escuadra como refuerzos.

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¿Cómo le irá a Nacional en el segundo semestre?

“Andrés es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia. Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central, sobre todo que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Es una opción”, dijo.



“Elías es un gran futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros en Central Córdoba. Es un chico al que le entregaron la diez de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional. Esperemos a ver si puede ser una opción”, sentenció.