Un futbolista que jugó el partido de ida vs. Junior de Barranquilla por la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, que ganó el equipo tiburón, se iría de Atlético Nacional de Medellín.



Se trata del extremo venezolano Eduard Bello, que no lleva mucho tiempo en las arcas verdolagas. Para el cotejo de vuelta de la final, el jugador de 30 años no fue tenido en cuenta por Diego Arias.

Lea también Tricampeón con Nacional sería nuevo jugador de Botafogo

El jugador que se iría de Nacional

En el programa Clásico Paisa de este martes 23 de junio, se comentó que la misma institución paisa estaría buscando la salida de Eduard Bello. Habrá que esperar qué terminará sucediendo con el tema.



Entre otras cosas del club verde y blanco, hace unos días Víctor Marulanda, nuevo director deportivo, dio señales en Medio Tiempo, programa de Win Sports, de quién sería el nuevo entrenador del plantel profesional.

Lea también Atlético Nacional sufre fuerte sanción y multa de la Dimayor

Víctor Marulanda se pronunció

“Se viene hablando con una persona importante y con una grandeza dentro del FPC y sudamericano. La prioridad es conseguir entrenador; es un tema que queremos resolver lo más pronto; en los próximos días esperamos tener la noticia cerrada”, manifestó.



En la entrevista, Víctor Marulanda expresó su felicidad de regresar, tras varios años, a Atlético Nacional de Medellín. Marulanda, como bien se sabe, reemplaza al argentino Gustavo Fermani.

La felicidad de regresar al club

“Estoy muy contento de volver, con una expectativa muy grande y con una responsabilidad más grande aún. La persona que está en este club sabe la responsabilidad que tiene: es ir por títulos y tener la sostenibilidad dentro del club. Ya estamos buscando dos o tres personas para mejorar el plantel”, aseguró.



Los hinchas de Atlético Nacional esperan que el club pueda realizar un buen mercado de fichajes. Tras perder la final de la primera liga, el conjunto verdolaga está llamado a pelear por el título de final de año.



