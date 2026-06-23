Víctor Marulanda, nuevo director deportivo de Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, habló en entrevista en el programa Medio Tiempo, de Win Sports.

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Las palabras de Marulanda

En uno de los apartados de charla, Marulanda, cuya llegada fue anunciada en los últimos días, dio pistas sobre el nuevo director técnico del club. El nuevo entrenador reemplazará a Diego Arias.

“Se viene hablando con una persona importante y con una grandeza dentro del FPC y sudamericano”, manifestó, sin rodeos, Víctor Marulanda. Se espera que en los próximos días se dé el anuncio del nuevo estratega.

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La felicidad de volver

Víctor Marulanda también aprovechó el espacio para expresar su felicidad por volver a Nacional. “Estoy muy contento de volver, con una expectativa muy grande y con una responsabilidad más grande aún”, dijo.



Luego, el exjugador hizo referencia a la responsabilidad que tienen las personas que están y arriban a la institución. “La persona que está en este club sabe la responsabilidad que tiene, es ir por títulos y tener la sostenibilidad dentro del club. Ya estamos buscando dos o tres personas para mejorar el plantel”, aseguró.

La prioridad del club

Luego, no se guardó nada para referirse al nuevo DT. “La prioridad es conseguir entrenador; es un tema que queremos resolver lo más pronto, en los próximos días esperamos tener la noticia cerrada”, indicó.



“Nacional es un club muy grande, volver es una expectativa grande; respeto al club, a la hinchada y a todos, venimos con la aspiración de hacer un equipo sostenible”, sentenció, entre otras cosas más.