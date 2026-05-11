Junior aprovechó la tibieza de Once Caldas: ganó en Palogrande y se acercó a 'semis'

Junior dio un golpe de autoridad este domingo 10 de mayo en el estadio Palogrande de Manizales, al vencer 1-0 a Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay. Fue una victoria trabajada que le permite al conjunto barranquillero llegar con ventaja a la definición de la serie.

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Resumen de Once Caldas 0-1 Junior

El único gol del compromiso llegó desde el punto penal, en una acción que marcó el desarrollo del encuentro y que terminó inclinando la balanza a favor del equipo visitante. Con esa anotación, Junior supo administrar el resultado y jugar con inteligencia en un escenario históricamente complejo.

Más allá del tanto, el cuadro rojiblanco realizó un partido muy correcto en lo táctico. Se mostró ordenado en defensa, compacto en el medio campo y con criterio para manejar los tiempos cuando el partido lo exigía, especialmente en los momentos de mayor presión local.

Once Caldas intentó reaccionar y, sobre el final del compromiso, se volcó con insistencia sobre el arco rival. El conjunto blanco empujó con centros, remates y presencia en campo contrario, pero no encontró el empate pese al esfuerzo.

La presión manizaleña fue constante en los últimos minutos, generando un cierre intenso y con emociones en ambas áreas. Sin embargo, el tiempo terminó siendo el mejor aliado del visitante, que resistió con firmeza.

¿Hace cuánto Junior no ganaba en Manizales?

Con este triunfo, Junior no solo toma ventaja en la serie, sino que además rompe una racha significativa: volvió a ganar en Manizales después de cinco años, un dato que refuerza el valor del resultado obtenido en el Palogrande.

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La serie ahora se trasladará a Barranquilla. La vuelta está programada para el miércoles 13 de mayo a las 8:15 p. m. en el estadio Romelio Martínez, donde el equipo tiburón buscará sellar su clasificación a semifinales ante su afición.

Rival de Junior vs Once Caldas

En otra llave de cuartos, Independiente Santa Fe y América de Cali empataron 1-1 en la ida y definirán su pase en El Campín. El ganador de esa serie será el próximo rival del que avance entre Junior y Once Caldas.