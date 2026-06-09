Junior se crece de visitante: el impresionante dato en las finales de Liga Betplay

De manera consecutiva, Junior de Barranquilla logró por segunda vez en su historia un bicampeonato. La final tuvo como protagonista a los dirigidos por Alfredo Arias que sacaron adelante la serie desde el partido de ida.

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En condición de local, Junior le dio un golpetazo a Atlético Nacional que no pudo traducir la superioridad que había demostrado en la fase regular y en las fases finales. Fue un 3-0 que dejaba la serie cómoda para definir todo en el Atanasio Girardot.

La realidad es que definir en condición de visitante parece ser el mejor escenario para el Junior de Barranquilla. Lejos de su casa es donde ha sacado los resultados ideales en las finales en los torneos cortos demostrando que es tal vez, el mejor de visita en las definiciones de títulos.

FINALES QUE HA GANADO JUNIOR EN CONDICIÓN DE VISITANTE

Junior de Barranquilla aprovechó el resultado que dejó en casa para quedarse con el título. Nacional no pudo acercarse más de un solo tanto que no evitó que los atlanticenses sacaran la ventaja y lograran la decimosegunda estrella en su historia y cada vez más se acerca a América de Cali y Millonarios en el escalafón de más veces campeones.

En torneos cortos, Junior ha ganado siete títulos en condición de visitante. Han jugado 13 finales desde el 2003 hasta la fecha, y en más de la mitad han logrado quedarse con el triunfo. Sin embargo, en seis subcampeonatos, cinco de ellas fueron por fuera del Metropolitano Roberto Meléndez.

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La primera alegría de Junior fue en el 2004-II llegando a la final ante Atlético Nacional. En ese partido, igualaron la serie y en el Estadio Atanasio Girardot fueron campeones en la definición desde el punto penal. Lo siguiente fue en el 2011-II cuando se midieron con Once Caldas y otra vez desde la misma vía quedaron campeones por segunda ocasión de visitante.

Luego, en el 2018-II, Junior alzó nuevamente el título de visitante en el Estadio Atanasio Girardot ante el Deportivo Independiente Medellín. Ganaron 4-1 en Barranquilla y en suelo antioqueño perdieron 3-1 y les alcanzó el marcador global. El siguiente semestre en 2019, consiguieron el primer bicampeonato enfrentando al Pasto ganando por penales en Bogotá.

Posteriormente, en el 2023-II fueron campeones nuevamente en Medellín contra el ‘Poderoso’ otra vez desde el manchón penal haciéndose fuerte en esa vía. Luego llegaron las más recientes del segundo bicampeonato. Primero en Ibagué y en territorio medellinense contra Atlético Nacional.

OTROS TRES TÍTULOS DE VISITANTE EN EL FPC DEL JUNIOR

Pero, ese dato de las siete de 12 estrellas que han sido en condición de visitante también se suma a las que ha ganado en la Superliga y en la Copa BetPlay afuera de su recinto deportivo.

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La primera de ellas fue en la Copa BetPlay del 2015 cuando enfrentaron a Santa Fe en El Campín después de haber ganado 2-0 en Barranquilla. Los cardenales ganaron 1-0, pero no les alcanzó para detener ese trofeo atlanticense.

Las otras dos fueron en la Superliga del 2019 ante Deportes Tolima perdiendo el primer partido en casa y ganando el segundo para empatar la serie y ganar desde el punto penal. En la siguiente edición de esta competencia, volvieron a quedar campeones superando al América de Cali con un 0-2 en el Estadio Pascual Guerrero.