Los 6 jugadores que ya cumplieron su ciclo en Nacional, según Carlos Antonio Vélez

A pesar de que aún debe jugar la gran final de la Copa BetPlay Dimayor 2025, Atlético Nacional ya piensa en lo que será la temporada 2026.

Una de las primeras decisiones que se tomará en el conjunto 'verdolaga' tiene que ver definir la continuidad o no de Diego Arias en el cargo de director técnico.

Al no poder clasificar a la final de la Liga BetPlay, se ha conocido de manera extraoficial que Arias no continuaría como entrenador principal y se estaría en la búsqueda de un nuevo estratega con mayor recorrido.

Los 6 jugadores que ya cumplieron su ciclo en Atlético Nacional

Además de definir a su director técnico, en Atlético Nacional también se tomarán decisiones con respecto a la continuidad o no de algunos jugadores.

Según dio a conocer Carlos Antonio Vélez, actualmente hay seis jugadores que ya "han cumplido su ciclo" en el conjunto 'verdolaga'.

En la lista del analista está el guardameta David Ospina, los mediocampistas Edwin Cardona, Juan Francisco Bauzá y Billy Arce y los delanteros Facundo Batista y Marino Hinestroza.

Carlos Antonio Vélez dio sus cinco jugadores que se salvan en Nacional

Este jueves 11 de diciembre, Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores, explicó que Atlético Nacional debe hacer una "ingeniería" para la temporada 2026.

Seguidamente, el analista dio a conocer su lista de cinco futbolistas que se salvan, teniendo en cuenta lo hecho en la temporada 2025.

Se trata del defensa central William Tesillo, el lateral izquierdo Camilo Damián Cándido, los mediocampistas Mateus Uribe y Jorman Campuzano y el delantero Alfredo Morelos.



