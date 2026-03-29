Junior confirmó cuatro bajas Vs Internacional de Bogotá en Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está listo para visitar este domingo 29 de marzo a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo en partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.
El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de intentar un nuevo triunfo que lo acerque a la clasificación a los playoffs, después de haber superado en la fecha anterior a Atlético Bucaramanga.
Cuatro bajas en Junior para visitar a Internacional
Para visitar a Internacional de Bogotá, el director técnico Alfredo Arias confirmó cuatro bajas en la lista de jugadores convocados.
Se trata del mediocampista Guillermo Celis y los delanteros Guillermo Paiva, Carlos Bacca y Yimmi Chará.
Celis, Chará y Paiva no están recuperados de sus respectivas molestias, las cuales le han impedido sumar minutos en los últimos partidos.
Por otro lado, la ausencia de Bacca tendría que ver con decisión del cuerpo técnico.
Junior busca la clasificación
Con 22 puntos, Junior de Barranquilla quedó muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs de la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.
El conjunto 'rojiblanco' tendría que llegar a 29 o 30 unidades para confirmarse entre los clasificados.
Después del duelo contra Internacional, Junior se medirá con Deportivo Cali, Águilas Doradas, Llaneros, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto.