¿Carlos Bacca no se va de Junior? Revelan plan del delantero para seguir en el equipo

Junior de Barranquilla ya prepara lo que será la competencia en el segundo semestre de 2026 en el que tratará de defender el título de la Liga BetPlay, pero además, intentará luchar por la Copa BetPlay.

Actualmente, el grupo de jugadores está en periodo de vacaciones y se espera retornen a la actividad el próximo lunes 29 de junio.

En el retorno del plantel se conocerán los nombres de los futbolistas que no continuarán para el segundo semestre y se empezarán a definir los fichajes que tendrá a su servicio el director técnico Alfredo Arias.

¿Qué pasará con Carlos Bacca?

Mientras Junior celebrara el título de la Liga BetPlay-I de 2026 en el que derrotó a Atlético Nacional en la gran final, también se empezó a especular con el futuro del atacante Carlos Bacca.

Con 39 años, próximo a cumplir 40 en septiembre, Bacca no pudo tener continuidad en el primer semestre de 2026, ya que se estaba recuperando en una delicada lesión en el tendón de Aquiles.

A pesar de recuperarse en la mitad de la temporada, el atacante no sumó los minutos deseados, teniendo en cuenta que el plantel de Junior ya estaba encaminado y logrando buenos resultados en la Liga BetPlay.

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Luego de conseguir el título, a Bacca se le pasó, como estipula la ley, la carta de no renovación de contrato, ya que su vínculo con el conjunto 'rojiblanco' está pactado hasta el 30 de junio de 2026.

Adicionalmente, se informó que el delantero no estaba en los planes de los directivos ni del cuerpo técnico para el segundo semestre.

Carlos Bacca le hizo propuesta a Junior

Este lunes 22 de junio, Héctor Fabio Báez, gerente de Junior, dio a conocer en diálogo con los Informadores Deportivos, que Carlos Bacca, antes de irse de vacaciones, le dejó una propuesta a los directivos para lograr su continuidad.

"Él le dejó a la dirigencia una propuesta sobre la mesa, estamos esperando la llegada del entrenador para dialogar con él y tomar una decisión final. Se cumplió con el protocolo administrativo al presentarse su carta de no renovación", dijo.

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Sin embargo, Báez explicó que la decisión se tomará en reunión con el director técnico Alfredo Arias.

"Después de algunas conversaciones desde la parte técnica y directiva se definirá el futuro de algunos jugadores", afirmó.

"Todo depende de la valoración del cuerpo técnico y lo que se quiere. Pueden querer jugadores, pero también hay que mirar alternativas", explicó.