Junior de Barranquilla adelanta los trabajos de pretemporada pensando en el gran objetivo del segundo semestre de 2026. Lograr el tricampeonato, teniendo en cuenta que el equipo 'rojiblanco' conquistó los títulos de la Liga BetPlay-II de 2025 y la Liga BetPlay-I de 2026.

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Adicionalmente, el director técnico Alfredo Arias dio a conocer que en la segunda mitad del año también trabajará en potenciar la nómina pensando en la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2027.

Junior definió el futuro de Yimmi Chará y Guillermo Paiva

Durante los trabajos de pretemporada surgió la posibilidad de que Yimmi Chará y Guillermo Paiva salieran de Junior.

En el caso de Chará, que tiene contrato hasta diciembre de 2026, se analizó el rendimiento del experimentado futbolista, el cual ha ido de más a menos en los últimos meses.

Adicionalmente, el mediocampista de 35 años se ha visto involucrado en algunos incidentes extra futbolísticos.

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De esta manera, se conoció que Chará sostuvo una conversación con los directivos y el entrenador Alfredo Arias para definir su continuidad. Del mismo modo, la salida del futbolista no se hizo posible debido al alto salario que recibe en el club.

En el caso de Guillermo Paiva, el delantero siempre ha manifestado su intención de continuar en Junior, a pesar que se le cuestiona la falta de gol.

En los últimos días se explotó la posibilidad de negociar un traspaso al Deportivo Independiente Medellín, no avanzaron los diálogos.

Junior tiene tres refuerzos confirmados

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A pocos días para iniciar la competencia oficial en el Fútbol Profesional Colombiano en el segundo semestre de 2026, Junior tiene concretadas las llegadas de Pablo Ortiz, Francisco Fydriszewski y Fabián Correa.

El primero es un zaguero central que retorna al país desde República Checa, mientras que en el caso de Fydriszewski, Junior llegó a un acuerdo para su transferencia a cambio de una cifra cercana al millón de dólares.

Finalmente, Correa será ascendido del Barranquilla FC para disputar la posición de lateral izquierdo.