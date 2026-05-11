Junior en alerta; una baja Vs Once Caldas y cuatro jugadores advertidos

Junior de Barranquilla sacó ventaja en los cuartos de final de la Liga BetPlay al derrotar en el duelo de ida en condición de visita 1-0 a Once Caldas en juego que se llevó a cabo en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo 'rojiblanco' sorprendió como visitante gracias a una solitaria anotación del paraguayo Guillermo Paiva desde el punto penal.

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Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias tratarán de asegurar la clasificación a la ronda semifinal el miércoles 13 de mayo recibiendo en el estadio Romelio Martínez a Once Caldas a partir de las 8:18 de la noche en el compromiso de vuelta.

Baja en Junior para la vuela de los cuartos de final

Para recibir a Once Caldas en el partido de vuelta de la ronda de cuartos de final de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla no podrá contar con uno de los jugadores que ha sido habitual titular en el semestre.

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Se trata del lateral derecho Jhomier Guerrero, quien no podrá ser tenido en cuenta por el director técnico Alfredo Arias, ya que deberá cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Guerrero fue amonestado en los últimos minutos del compromiso de ida en Manizales al demorar la reanudación del partido en un saque de banda.

Otros jugadores advertidos

Junior afrontará el partido contra Once Caldas con el objetivo de asegurar la clasificación a la fase semifinal.

Sin embargo, el conjunto 'rojiblanco' tiene la alerta de contar con cuatro jugadores advertidos, que en caso de ser amonestados se perderían el duelo de ida de la semifinal contra el ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y América de Cali.

Se trata del portero Mauro Silveira, los defensas Jean Carlos Pestaña y Lucas Monzón y el delantero Luis Fernando Muriel.

Estos jugadores están acumulados en tarjetas amarillas y en caso de ver una más tendrán que pagar una jornada de sanción.