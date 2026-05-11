"No somos fracasados": Alfredo Arias felicitó a su Junior por vencer a Once Caldas y se refirió a la eliminación de Libertadores

Junior consiguió un triunfo valioso 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande, en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay, y tras el compromiso, el técnico Alfredo Arias habló en rueda de prensa sobre lo que significó la victoria en Manizales.

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Declaraciones de Alfredo Arias tras la victoria de Junior ante Once Caldas

El entrenador destacó el trabajo colectivo y el compromiso de sus dirigidos: “Mérito de mis jugadores”, afirmó, resaltando que el equipo sostuvo un partido exigente en un escenario siempre complicado.

Arias también valoró la actitud del plantel en un contexto reciente adverso: “Los jugadores dieron todo en cancha para conseguir el triunfo”, señaló, subrayando la respuesta del grupo tras una semana difícil.

Sobre el contexto emocional, el DT recordó el golpe previo en competencia internacional: “Hace poquitas horas nos dieron un golpe mortal en Cartagena -Cerro Porteño ganó 1-0 y los dejó fuera de Libertadores- y veníamos a jugar ante un equipo que juega muy bien y que hace respetar su casa”, comentó, haciendo referencia al impacto anímico que debían superar.

En relación con el desarrollo del partido, fue claro en que la serie está abierta: “No nos sobró nada, seguro en Barranquilla habrá un partido muy parejo”, anticipó pensando en la vuelta.

También explicó las decisiones tácticas adoptadas durante la temporada: “Nosotros hemos estado rotando apenas empezó la competencia internacional”, indicó, justificando la gestión de cargas en un calendario exigente.

Del rival, reconoció la calidad futbolística del conjunto blanco: “Tienen gente con muy bien pie y juegan bien por dentro”, dijo, resaltando el nivel de Once Caldas.

Arias habló sobre la eliminación de Junior de Libertadores

Para Arias, el triunfo tiene un valor emocional importante: “Este resultado sirve para que el dolor de entre semana sea un poco menor”, expresó, en alusión al impacto reciente que había sufrido el equipo.

El técnico también dejó una reflexión personal sobre la resiliencia en el fútbol y en la vida: “He fracasado muchas más veces que mis jugadores”, afirmó, antes de agregar que “en la vida se fracasa muchas veces pero eso no te convierte en fracasado, lo que sí te convierte es no volverlo a intentar, esconderte”.

Finalmente, el entrenador recordó los objetivos del semestre: “Cuando empezó el semestre teníamos el objetivo que era repetir el campeonato y el sueño que era la Libertadores... no se nos dio el sueño, ahora vamos por el objetivo”, concluyó, dejando claro que el foco está puesto en avanzar en la liga.

¿Cuándo se juega la vuelta de Junior - Once Caldas?

La serie se definirá el miércoles 13 de mayo a las 8:15 p. m. en el estadio Romelio Martínez, donde Junior buscará sellar su clasificación a semifinales.