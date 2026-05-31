Nacional mandó dardo a Junior antes de la final: “Siguen vivas en la memoria”

La Liga BetPlay 2026-I empieza a llegar al final con los dos últimos partidos que sacarán al campeón del primer semestre del año. Junior de Barranquilla abrirá la final en condición de local frente a Atlético Nacional. Los verdolagas fueron el mejor club a lo largo de las 19 fechas y superaron a Internacional de Bogotá y Deportes Tolima.

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Junior dejó afuera a Once Caldas y a Independiente Santa Fe, este último duelo en los lanzamientos desde el punto penal para llegar a una nueva final. De hecho, los dirigidos por Alfredo Arias tienen en sus manos la oportunidad de repetir título, dado que en el 2025-II alzaron la undécima estrella superando al Deportes Tolima con creces.

Nacional es el mejor reclasificado en este 2026 y por esta razón terminará la serie en el Atanasio Girardot que le puede dar un plus para pensar en sacar adelante el título. Los dirigidos por Diego Arias enviaron un primer mensaje al Junior a dos días de afrontar la ida en Barranquilla.

EL RECUERDO DE NACIONAL VS JUNIOR QUE SE HACE VIRAL

Ya se empieza a palpitar las dos finales entre Junior vs Nacional arrancando en Barranquilla y cerrando todo en Medellín. Los antioqueños se toman mucha confianza después de arrasar a lo largo del 2026-I con 52 unidades y 11 de diferencia frente a los atlanticenses.

Además, Nacional sacó a relucir un recuerdo de la última final entre estos dos clubes que le da la mano a Diego Arias y a sus dirigidos. Con las siguientes palabras, “de la ilusión a la Gloria Eterna. Hay historias que no terminan con un título. Siguen vivas en la memoria, en los recuerdos compartidos y en cada generación que hereda este sentimiento”.

En el primer semestre del 2014, Nacional quedó campeón ante el Junior cerrando en condición de local desde la definición en el punto penal. Luego, en el segundo semestre del 2015, los verdolagas volvieron a gritar campeones por la misma vía con el lucimiento de Franco Armani.

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Nacional sacó a la luz el recuerdo de esa definición desde el punto penal en el 2015-II con Franco Armani como protagonista. El argentino atajó el último lanzamiento por parte de Gustavo Cuéllar que terminó de darle el título al cuadro antioqueño, nuevamente en condición de local.

ASÍ VAN LAS FINALES ENTRE JUNIOR VS NACIONAL

En los últimos años, Junior vs Nacional ha sido una de las finales características en el Fútbol Profesional Colombiano. En 2004-II, los barranquilleros fueron campeones tras el lanzamiento desde el punto penal con un 5-4 en esa vía. Diez años más tarde, se volvieron a ver las caras en una definición del título.

Nacional se midió con Junior en la final del 2014-I y los antioqueños fueron los que se quedaron con la victoria también desde el lanzamiento desde el punto penal con un 4-2. La última fue en el 2015-II otra vez definiendo desde el manchón penal con un marcador de 3-2.

NACIONAL PRESENTA DOS BAJAS SENSIBLES PARA LA FINAL

En época mundialista, Atlético Nacional sufre más que el Junior por las convocatorias de las selecciones. Los barranquilleros no presentarán mayores ausencias por ese lado, dado que no cuentan con jugadores que estén habitualmente citados por distintas naciones.

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Por los lados de Nacional, el club antioqueño no podrá tener en cuenta ni a David Ospina que fue convocado para la Selección Colombia ni tampoco con Eduard Bello, que fue citado para la selección de Venezuela. Aunque no jugará el certamen mundialista, la ‘Vinotinto’ quiere tener al extremo en los amistosos que disputarán vs Turquía e Irak.

Nacional está negociando con Venezuela para intentar tener a Eduard Bello para las finales. Seguramente no estará en el duelo en Barranquilla, pero se espera que el venezolano pueda estar en el juego de vuelta. Habrá que esperar finalmente lo que pueda pasar entre los acuerdos con el combinado nacional.