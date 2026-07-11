Medellín se desarma para el segundo semestre: anuncian siete bajas oficiales

A falta de 11 días para que arranque el segundo semestre para el Deportivo Independiente Medellín que deberá enfrentar a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana como primer examen y recibir al Deportivo Pasto en la Liga BetPlay, el club antioqueño sigue dando de qué hablar con bajas y altas.

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Con Luis Amaranto Perea ya a cargo del Medellín tras la eliminación del Mundial de la Selección Colombia, los ‘Poderosos’ ya preparan el segundo semestre con la necesidad de ser protagonistas y de volver a clasificar para los cuadrangulares semifinales.

Sin duda alguna, la afición está sumamente dividida con el momento que vive el Medellín por las finales perdidas y la eliminación en el primer semestre. Cada partido en el Atanasio Girardot es una caldera y eso quedó demostrado en el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores.

El club confirmó el viernes 10 de julio otras siete ausencias para la Liga BetPlay 2026-II. Estas bajas se suman a las de José Luis Chunga, que terminó su contrato, Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta.

LAS CUATRO BAJAS DEL MEDELLÍN PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Medellín se sigue preparando de cara al segundo semestre y a las tres ausencias anteriores se le suman otras siete que tienen como protagonistas, en su mayoría a jugadores juveniles que hicieron parte de la Copa Libertadores Sub-20 y que tuvieron alguna cabida durante el primer torneo del año.

En las redes sociales del Medellín, el conjunto antioqueño definió el rumbo de sus siete jugadores. Por medio de un comunicado informaron que, “como parte del proceso de conformación del plantel profesional para el segundo semestre de 2026, se han definido los siguientes movimientos de jugadores:

Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán fueron cedidos de manera definitiva al Bogotá FC.

Daniel Londoño se llegó a un acuerdo entre clubes con Once Caldas, para que el jugador vaya a préstamo, con opción de compra.

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Iker Blanco fue cedido a préstamo a Orsomarso, sin opción de compra y con cláusula de repesca.

Francisco Chaverra fue cedido a préstamo a Millonarios, con opción de compra.

Leyser Chaverra jugará a préstamo en Deportivo Cali, con opción de compra.

El Junior de Barranquilla hizo uso de la cláusula de rescisión del contrato de Francisco Fydriszewski, finalizando así su vínculo con nuestra institución. A todos ellos les agradecemos el compromiso y la dedicación durante su paso por nuestra institución, y les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de sus carreras”.

Bajo ese panorama, el club salió de tres jugadores juveniles que hicieron parte de la Copa Libertadores Sub-20, además de confirmar la salida de dos referentes como Daniel Londoño que vino de menos a más en su etapa como ‘Poderoso’ y de Francisco Fydriszewski, goleador del club.

LAS ALTAS DEL MEDELLÍN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026

Poco a poco, Medellín ha venido confirmando las incorporaciones para el segundo semestre. Entre ellas está la de Joaquín Varela que regresa al club tras terminar su paso por Águilas Doradas. Renovaron a Hayen Palacios al negociar con Athletico Paranaense y aseguraron la llegada de Agustín Martegani como su cuota extranjera.

Agustín Martegani viene de Boca Juniors y se espera mucho del volante argentino en Medellín. También se reforzaron con el extremo procedente del Dinamo Zagreb, Juan José Córdoba. Sin embargo, todavía faltan algunas piezas, sobre todo en el ataque por la salida de Francisco Fydriszewski.

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Entre las opciones que tienen los directivos, aparecen Guillermo Paiva como un posible cambio entre los clubes, dado que el ‘Polaco’ firmó con el cuadro atlanticense. No obstante, la máxima prioridad en la delantera parece ser Jeison Medina que llegaría procedente de Liga de Quito.

Desde hace algunos mercados de fichajes, Medellín ha estado buscando a Jeison Medina que también tuvo pasado en América de Cali siendo campeón y con Independiente del Valle siendo uno de los goleadores de la institución.