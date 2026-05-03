Junior pone en riesgo la ventaja deportiva para los playoff de la Liga Betplay

La última fecha de la Liga Betplay llega cargada de grandes emociones ya que se definirán los últimos clasificados, pero también los dos primeros clubes de la tabla de posiciones que contarán con la ventaja deportiva para la siguiente instancia de la competencia.

El cuadro 'tiburón' ya tiene un cupo asegurado en los playoff de la Liga Betplay, pero también es firme candidato por la ventaja deportiva, la cual se definirá en la jornada 19 cuando se mida ante Deportivo Pasto, aunque esta estaría en riesgo, ya que llega con varias bajas al Roberto Meléndez.

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Alfredo Arias tendría bajas sensibles contra Pasto

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol luego de su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores, la cual fue protagonizada por Sporting Cristal con anotaciones de Santiago Ceballos y Catriel Cabellos.

El equipo comandado por Alfredo Arias partió rumbo a Perú para jugar ante Sporting Cristal y llegó con la ilusión de sumar puntos para volverse a meter en la lucha por la clasificación en la siguiente instancia de la competencia, pero se fue con dos goles en contra y la expulsión de Jermein Peña, lo que desató el enojo del entrenador uruguayo, los hinchas y sus propios compañeros.

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Ahora la situación no está bien en el interior del club y llega a la Liga Betplay con el objetivo de quedarse en la cima de la tabla de posiciones y con la respectiva ventaja deportiva, un golpe anímico importante para todos tomando en cuenta lo que ocurrió contra Sporting Cristal.

Lamentablemente, el panorama podría complicarse para Alfredo Arias en la búsqueda de este objetivo, ya que habría bajas considerables en la habitual titular que se enfrentará a Deportivo Pasto en condición de local.

¿Cuándo será el partido entre Junior vs Pasto?

El encuentro entre barranquilleros y pastusos se jugará el domingo 3 de mayo sobre las 17:45 hora local en el Estadio Roberto Meléndez.

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Próximo partido de Junior en la Copa Libertadores

Junior jugará la fecha 4 de la Copa Libertadores en el Estadio Roberto Meléndez, recibiendo a Cerro Porteño, equipo que tampoco va del todo bien en la competencia y que llegará a rescatar puntos. Este duelo se jugará el jueves 7 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.