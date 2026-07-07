Junior pone la mira en defensa colombiano que está en Europa; ya fue campeón

Junior de Barranquilla está en la búsqueda de refuerzos para disputar la competencia del segundo semestre de 2026, en el que tendrá como gran objetivo defender el título de la Liga BetPlay y aspirar al tricampeonato.

Adicionalmente, el directo técnico Alfredo Arias dejó claro que esperar preparar la mejor nómina de cara a la participación en la temporada 2027 en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Botafogo le quitó un bicampeón al Junior: los detalles del negocio

Junior se fijó en Pablo Ortiz

Una de las posiciones que quiere reforzar Junior es la de defensa central, teniendo en cuenta que el zaguero uruguayo Lucas Monzón no continuará en la institución al no renovar su contrato.

En las últimas horas se ha dado a conocer por parte del periodista Isaac Barrios que el defensor Pablo Antonio Ortiz Cabezas entró en carpeta como posible fichaje del cuadro barranquillero.

Ortiz, que ya fue campeón del Fútbol Profesional Colombiano con la camiseta de América de Cali, está actualmente en el balompié de República Checa al ser parte del Banik Ostrava.

Ortiz. de 26 años, no ha logrado la continuidad deseada en Europa, teniendo en cuenta que después de ganar la estrella en el FPC en América en el 2020 dio el salto al Viejo Continente.

Inicialmente, el zaguero nacido en Tumaco se vinculó al Midtjylland de Dinamarca, y posteriormente ha hecho parte de Mafra (Portugal), Pardubice (República Checa), DAC Dunajská Streda (Eslovaquía), Houston Dynamo y el Banik Ostrava (República Checa).

Otras opciones que tiene Junior

Lea también Junior tiene en la mira a un defensor extranjero: este sería el elegido por Arias

Además de Pablo Ortiz, Junior de Barranquilla también tiene entre los candidatos para ser su nuevo defensor central al argentino Renzo Malanca.

Malanca, de 23 años, se ha destacado en la más reciente temporada 2026 con la camiseta de Huachipato de Chile y sería pedido del director técnico Alfredo Arias.