Once Caldas le dio portazo a Millonarios por oferta a uno de sus jugadores

Once Caldas trabaja de buena forma en la conformación de su plantilla de jugadores para asumir el reto del semestre de clausura de la temporada 2026, en donde el objetivo del 'Arriero' Herrera sigue siendo el mismo, salir campeón y volver a una competencia internacional, reto que ha estado a punto de alcanzar en los últimos años.

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En medio de este proceso ha anunciado varias salidas, ya algunas incorporaciones más y de paso se sigue hablando sobre futuras negociaciones en donde estaba en planes la salida de Juan David Cuesta tras la oferta de Millonarios, pero esta en primera instancia fue rechazada, aunque el conjunto 'embajador' respondería con un negocio más llamativo.

Once Caldas rechazó negocio de Millonarios

En el mercado de fichajes, el 'blanco blanco' confirmó la llegada de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y se espera que se anuncie en próximas horas la llegada de Daniel Londoño que llegó a un acuerdo con los de Manizales.

Los albos empiezan a dar noticias acerca de las ausencias y de las altas para el segundo semestre. Una de ellas sería la de Juan David Cuesta que tendría todo para salir del equipo tras el interés de un grande del FPC como lo es Millonarios.

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Fabián Bustos quiere a toda costa contar con un equipo de élite que le permita sacar los resultados positivos necesarios para reivindicarse con la hinchada, por lo cual ya contrató a Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra y ahora busca sus refuerzos en la zona defensiva.

Entre los planes del entrenador argentino para la defensa se encuentran James Aguirre y Javier Burrai. pero ahora le hace falta un lateral, tomando en cuenta la salida de Nicolás Giraldo. Es por ello que iniciaron acercamientos con Cuesta, pero en primera instancia su oferta no llamó la atención de las directivas de Once Caldas, sin embargo el 'embajador' no se dará por vencido y hará otra oferta.

¿Cómo le ha ido a Juan David Cuesta en Once Caldas?

El lateral de 28 años arribó a Once Caldas desde Carabobo de Venezuela en el cierre de la temporada 2023 y ya ha conseguido jugar 143 partidos, más de 12.500 minutos en el campo de juego en los cuales ha tenido la oportunidad de cantar dos goles y marcar 12 asistencias.

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Bajas en Once Caldas

Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.