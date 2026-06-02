En las horas de la noche de este martes 2 de junio, Junior de Barranquilla se va a enfrentar con Atlético Nacional de Medellín por el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Muchos amantes del FPC, desde ya, se empiezan a preguntar por cuál será el equipo que dará el primer golpe para salir campeón. Y bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia, tras un análisis detallado.

Llega la gran final de ida

“Se viene un partidazo espectacular para abrir la final de la Liga 2026-I. El Romelio Martínez va a ser una caldera y, aunque Junior tiene el empuje de su gente, llega a esta instancia con un desgaste físico y anímico considerable tras la eliminación en Libertadores y una sufrida clasificación por penaltis ante Santa Fe. Además, como bien dicen los referentes locales, no jugar en el Metropolitano le quita un poco de esa holgura habitual en Barranquilla”, indicó la IA.



“Por otro lado, Atlético Nacional llega en un nivel arrollador. Dominó el Todos contra Todos y aplastó a sus rivales en playoffs (un global de 9-2 a Inter de Bogotá y un cómodo 4-1 al Tolima). Su ritmo goleador y solidez colectiva lo posicionan como el gran favorito”, añadió.

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La IA analizó el compromiso

Tras reseñar el estado en el que arriban ambos clubes a la gran final de Liga, la inteligencia artificial se anticipó a lo que podrá ser el compromiso y, por último, dio su predicción.



“Junior saldrá a proponer: Con hombres veloces como Cristian Barrios y la puntería de Luis Fernando Muriel o Guillermo Paiva, el Tiburón intentará ahogar a Nacional en los primeros minutos para sacar ventaja en casa. Seguro lograrán romper el arco verdolaga aprovechando el calor de su hinchada”, dijo la herramienta.

La IA predice el marcador de la ida

“La respuesta de Nacional: El verde paisa tiene un contragolpe letal y una madurez táctica impecable en este torneo. Aunque Junior pegue primero o domine pasajes del encuentro, la consistencia ofensiva de Nacional le permitirá conseguir ese valioso gol de visitante para dejar la llave totalmente abierta. Predicción del marcador: Junior 1 - 1 Atlético Nacional”, sentenció.



Habrá que esperar para conocer si el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año entre Junior y Nacional, como dice la IA, termina en empate a un gol.