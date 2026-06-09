Los jugadores que saldrían de Nacional tras perder la final contra Junior

Terminó de manera oficial una nueva edición de la Liga Betplay en la que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla fueron protagonistas, pero en donde fue el conjunto comandado por Alfredo Arias el cual se llevó el anhelado título.

Junior hizo valer la ventaja de tres goles que obtuvo en el Romelio Martínez y en el Atanasio Girardot el 'verde paisa' solo pudo descontar un tanto, lo que dejó el marcador global 3-1 y varias consecuencias en Nacional, como lo podría llegar a ser la salida de Diego Arias, la cual se viene esperando hace bastante tiempo, y la de algunos jugadores que no aportaron mucho en el semestre.

Bauzá y Dairon Asprilla no continuarían en Nacional

Atlético Nacional finalmente cerró un semestre para el olvido, en el que quedó eliminado de torneo internacional a manos de su máximo rival colombiano, Millonarios, y también dejó escapar un importante título en el que no solo estaba en juego la clasificación directa a Copa Libertadores y una estrella más en el escudo, sino también era la manera de reivindicarse con los hinchas.

El cuadro 'verdolaga' no terminó de convencer en el transcurso del semestre de apertura, se presentaron varios inconvenientes en cuanto a resultados deportivos y que hicieron que los fanáticos exigieran la reestructuración de la plantilla, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores que no aportaron.

Por el lado de Diego Arias se desconoce realmente qué pueda llegar a pasar con su futuro, ya que cuenta con el respaldo de la mesa directiva, en especial con el de Sebastián Arango, presidente de la institución, pero por el lado de los jugadores si habría varias salidas que serían prácticamente un hecho.

David Ospina sería uno de los primeros jugadores confirmados que no continuarían en la institución paisa. Se habla también de Edwin Cardona, pero por ahora quienes terminan contrato y no serían renovados serían Juan Bauzá y Dairon Asprilla, los cuales ya cumplieron con el respectivo tiempo estipulado de sus contratos.

¿Cómo le fue a Juan Bauzá en Nacional?

El mediocampista argentino arribó al 'verde paisa' desde la liga de Emiratos Árabes Unidos en el semestre de clausura de la temporada 2025 y logró disputar 34 partidos, más de 1.400 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con 4 goles, 4 asistencias y logró levantar también el título de la Copa Betplay de esa temporada.

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¿Cómo le fue a Dairon Asprilla en Nacional?

Por el lado del delantero del experimentado atacante de 34 años, su paso por Nacional fue mucho más exitoso que el de Bauzá y dejaría un vacío más grande, ya que desde que llegó en 2024 tras su paso por la MLS, logró levantar 4 títulos, dos Copa Betplay, una Liga Betplay y una Superliga Betplay, habiendo jugado también 98 partidos, más de 4.000 minutos en los cuales anotó 13 goles y colocó 5 asistencias.