La necesidad de correr con los tiempos por la Copa del Mundo de 2026 hace que la Liga BetPlay se juegue una semana antes del comienzo habitual del rentado colombiano. Esto es un problema grande para los clubes que jugaron cuadrangulares semifinales, y, por supuesto al campeón que tuvo pocas semanas de trabajo en la pretemporada.

Justamente, el Junior arrancó la pretemporada el 10 de enero, cinco días antes de afrontar la primera final del 2026 contra Independiente Santa Fe en Barranquilla. Se notó la falta de entrenamientos con malas entregas del balón y errores propios que se hicieron recurrentes en el debut de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima y nuevamente contra los cardenales en Bogotá.

Además de la falta de entrenamientos y de semanas de trabajo, las lesiones se han hecho constantes y eso también es resultado del poco tiempo que han tenido en este 2026. También cuentan con la sanción de Guillermo Paiva que afecta al club en el arranque liguero.

LAS SEIS BAJAS DE JUNIOR DE BARRANQUILLA PARA LA LIGA BETPLAY 2026-I

Sin duda alguna, Junior tiene que recuperarse de estos dos últimos golpes perdiendo 0-2 ante el Deportes Tolima y una derrota de 3-0 en la Superliga BetPlay que lo dejó como subcampeón de dicha competencia. En este arranque, el club ha sufrido las recurrentes lesiones.

Ante el Deportes Tolima, Jean Carlos Pestaña, Lucas Monzón, Jesús David Rivas y Kevin Pérez salieron lesionados. Mientras que contra Independiente Santa Fe, el club sufrió un golpazo con Bryan Castrillón que había ingresado en el segundo tiempo y tuvo que ser sustituido por lo que parece una grave lesión.

Junior se desarma para enfrentar a Millonarios con estas cinco bajas por lesiones. A estas se le suma la ausencia de Guillermo Paiva que tiene que pagar una fecha de sanción por la expulsión ante el Deportes Tolima que fue de dos jornadas. Ya pagó la primera frente al cuadro tolimense justamente y tampoco estará en Bogotá.

El cuadro atlanticense se quedará en la ciudad de Bogotá después de ese subtítulo en la Superliga, dado que enfrentarán a Millonarios el domingo 25 de enero. Junior tendrá que jugar esa segunda fecha de la Liga BetPlay con variantes para suplir esas zonas afectadas por las lesiones y por la sanción de Guillermo Paiva.

Teófilo Gutiérrez o Luis Fernando Muriel podrían iniciar dentro del campo de juego en la delantera. Muriel también podría suplir a Bryan Castrillón por su lesión, dado que puede jugar por una banda. Otra alternativa podría ser Cristian Barrios para tomar el lugar de Castrillón.