Junior de Barranquilla arma su nómina para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, además de defender el título de la Liga BetPlay Dimayor.

Una de las posiciones en las que tendría más dudas el director técnico Alfredo Arias sería la de centro delantero, teniendo en cuenta la situación contractual y estado físico de algunos jugadores.

El 2025, Junior terminó con Guillermo Paiva, Andrés Steven 'Titi' Rodríguez y Teófilo Gutiérrez como atacantes, ya que Carlos Arturo Bacca no estuvo disponible al estar en el proceso de recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles.

Junior tomó decisión con Carlos Bacca

Teniendo en cuenta que la Dimayor determinó que cada equipo de la Liga BetPlay solo podrá inscribir a 25 jugadores profesionales para la temporada 2026, en Junior de Barranquilla se está analizando la conformación de su frente de ataque.

Mientras se llevan a cabo negociaciones por fichar a Luis Fernando Muriel, en el conjunto 'rojiblanco' ya se habría tomado una decisión final con Carlos Bacca.

Según se explicó en La FM Más Fútbol, Bacca todavía no está plenamente recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles y solo podría recibir el alta médica y competitiva hasta el mes de marzo.

Teniendo en cuenta la participación en la Copa Libertadores y los compromisos en Superliga y Liga BetPlay, en Junior se determinó no inscribir ni tener en cuenta a Carlos Bacca.

De esta manera, Junior intensificaría los esfuerzos para fichar a Luis Fernando Muriel, que compartiría el frente de ataque con Guillermo Paiva.

Finalmente, el conjunto 'rojiblanco' también analiza la continuidad de Andrés Steven 'Titi' Rodríguez, que contaría con ofertas para cambiar de equipo. En el caso de Teófilo Gutiérrez se está negociando la renovación de su contrato.