Después de mil batallas por sellar un título en el Fútbol Profesional Colombiano, Alfredo Arias se quedó con su primer trofeo con el Junior de Barranquilla. El entrenador uruguayo sacó la casta, y le respondió a la Inteligencia Artificial que fue lo que lo trajo a esta institución.

Los atlanticenses no lo sufrieron. Llegaron a la final superando el grupo más complicado que había por delante. Fueron líderes por más de diez jornadas en la fase regular y dieron el golpe en las instancias definitivas. Alfredo Arias rompió la racha negativa en Colombia perdieron el título con el Medellín y antes de llegar con el Cali fue cesado y Rafael Dudamel se quedó con la gloria en el 2021-II.

Didier Moreno dejó claro que Alfredo tenía que cambiar de lado, salir del cuadro paisa y llegar al Junior de Barranquilla que iba a hacer lo posible para sacarlo campeón. Sin embargo, la historia de su llegada al club fue un poco diferente que en otras ocasiones y que otros entrenadores.

LA IA ESCOGIÓ A ALFREDO ARIAS

Vale la pena recordar que una vez se fue el uruguayo del Deportivo Independiente Medellín, la oportunidad que le llegó al Junior fue nada más ni nada menos que gracias a la Inteligencia Artificial. La deuda se saldó de la manera más curiosa, justo en medio de su presentación como nuevo director técnico de la institución atlanticense.

Fuad Char afirmó en la presentación del entrenador que, “prácticamente esperamos casi hasta la cuarta o quinta fecha que ya estábamos totalmente eliminados para pensar en alternativas. Nos reunimos con Antonio (Char), con Héctor Fabio (Báez) y con el doctor (Alejandro) Arteta y comenzamos a hablar de nombres. Héctor Fabio dijo el nombre de Alfredo Arias, un técnico reconocido por todos no hubo ninguna discusión. Fue el candidato único, después le hicimos una consulta a la Inteligencia Artificial, sobre qué nos recomendaba y nos dijo que escogiéramos a Alfredo Arias”.

En esta ocasión, la Inteligencia Artificial no se equivocó. Alfredo dio el golpe en cuestión de seis meses para poder sumar su primer título en Colombia. Salió de manera incómoda del Deportivo Cali y le salió una nueva oportunidad gracias al dictamen oficial de la IA.

Fuad Char tiene mucho que agradecerle, no solo a José Enamorado, sino a la Inteligencia Artificial. La tecnología dio su veredicto y terminó dándole la mano al uruguayo que respondió de la mejor manera. La consigna en su presentación también fue clara y fue que llegaba a un club para conseguir el título.

A partir de ese momento, cambió en varias ocasiones sus declaraciones, pero, ni la IA, ni tampoco Alfredo Arias mintieron, uno con la elección, y el otro con la promesa de quedar campeones. En 2026 tendrá su primer reto ante Independiente Santa Fe por la Superliga BetPlay.